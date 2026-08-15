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15 Agosto 2026
Buon ferragosto Notiziario ridotto

Puglia, maltempo: l’allerta temporali oggi resta solo per tarantino e Salento. Domani anche per cerignolano, Bat e Murgia Protezione civile, previsioni meteo

15 Agosto 2026
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 13 alle 19. Rispetto a quello emesso ieri è variata la zona di allerta gialla: non più fascia adriatica barese, codice giallo per tarantino e Salento.

Emesso inoltre il bollettino con validità dalle 12 di domani, 16 aagosto, per otto ore. Si prevedono “temporali ad evoluzione pomeridiana e serale, sulle zone interne della Puglia centro-meridionale, con
quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile dalla Puglia.

 

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