Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 13 alle 19. Rispetto a quello emesso ieri è variata la zona di allerta gialla: non più fascia adriatica barese, codice giallo per tarantino e Salento.

Emesso inoltre il bollettino con validità dalle 12 di domani, 16 aagosto, per otto ore. Si prevedono “temporali ad evoluzione pomeridiana e serale, sulle zone interne della Puglia centro-meridionale, con

quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile dalla Puglia.