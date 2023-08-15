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3 Maggio 2026
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Basilicata: terremoto di magnitudo 3,2 all’alba Epicentro a Muro Lucano

15 Agosto 2023
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Alle 5,57 il sisma. Magnitudo 3,2 per il terremoto con epicentro sei chilometri a sud ovest di Muro Lucano. Non si registrano conseguenze.

(immagine: tratta da ingv.it)

 

 

 

 

 

 

 

 


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