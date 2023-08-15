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Basilicata: programma iniziative culturali e creative Giunta regionale

15 Agosto 2023
GIUNTA REGIONE BASILICATA

Di Nino Sangerardi:

 

La Giunta regionale ha approvato il Programma iniziative culturali e creative, anno 2023.

Deliberazione riconducibile all’Accordo progetti di sviluppo e Accordo gas(contributi per la reintegrazione dell’equilibrio ambientale e territoriale) inerente la Concessione di coltivazione idrocarburi Val d’Agri, prorogata al 26 ottobre 2029,  in capo a Eni spa e Shell Italia E&P spa.

Considerato che “la cultura è di grande interesse per il territorio regionale “,  Regione Basilicata e Eni spa ritengono opportuno e fondamentale sostenere le imprese culturali e del Terzo settore presenti nelle aree regionali, nonché i vari organismi che si muovono nell’ambito culturale.

Soggetto attuatore del Progetto è la Fondazione Matera-Basilicata 2019. La Regione trasferirà le risorse economiche alla Fondazione che provvederà a liquidare il finanziamento ai soggetti beneficiari e curerà la verifica della relativa rendicontazione.

Gli obiettivi da perseguire sono, tra gli altri, quelli di favorire la sostenibilità ambientale,  territoriale e la promozione del patrimonio naturalistico e della cultura, sviluppare la crescita economica lucana attraverso linee di azione e mansioni “no oil”, ottimizzare le ricadute lavorative sia dirette che dell’indotto e aumentare le capacità professionali degli occupati.

La cifra impegnata per la messa in opera del Programma è pari a 2.200.000,00 euro.

Dal  Prospetto riepilogativo programmatico ratificato si evince attività , importo finanziabile e stima del fabbisogno.

Ecco :

– Grandi produzioni musicali                 300 mila euro

 

-Quarantennale Festival della

Chitarra a Lagonegro                            40 mila

 

– Cinquantennale della Diga Senise        50 mila

 

– Premio Eraclea                                      25 mila

 

– Premio Basilicata                                  30 mila

 

– Cresci: Mostra Fotografica                    50 mila

 

– Mostra /Festival arte contemporanea

Biennale                                                  40 mila

 

-Mostra di  Brera Fondazione Aiello

Opera pittorica legata a R. Scotellaro      20 mila

 

-Mostra Fotografica P.P. Pasolini

Archivio Notarangelo                              20 mila

 

– Residenze artistiche operatori dello

spettacolo                                               100 mila

 

-Festival e rassegne cinematografiche      300 mila

 

– Finalissima Coppa Italia Calcio a 5         170 mila

 

– Giro d’Italia                                              200 mila

 

– Festival, rassegne culturali e iniziative

convegnistiche di grande interesse anche

proposte dalle Pro Loco                               225 mila

 

– Piano attività della Fondazione

Matera- Basilicata 2019                               400 mila

 

– Iniziative culturali riservate ai Comuni

dove insistono le estrazioni( Viggiano,

Marsicovetere, Marsiconuovo, Grumento,

Calvello, Montemurro)                                  180 mila.

 

 

 

 


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