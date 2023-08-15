Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha approvato il Programma iniziative culturali e creative, anno 2023.

Deliberazione riconducibile all’Accordo progetti di sviluppo e Accordo gas(contributi per la reintegrazione dell’equilibrio ambientale e territoriale) inerente la Concessione di coltivazione idrocarburi Val d’Agri, prorogata al 26 ottobre 2029, in capo a Eni spa e Shell Italia E&P spa.

Considerato che “la cultura è di grande interesse per il territorio regionale “, Regione Basilicata e Eni spa ritengono opportuno e fondamentale sostenere le imprese culturali e del Terzo settore presenti nelle aree regionali, nonché i vari organismi che si muovono nell’ambito culturale.

Soggetto attuatore del Progetto è la Fondazione Matera-Basilicata 2019. La Regione trasferirà le risorse economiche alla Fondazione che provvederà a liquidare il finanziamento ai soggetti beneficiari e curerà la verifica della relativa rendicontazione.

Gli obiettivi da perseguire sono, tra gli altri, quelli di favorire la sostenibilità ambientale, territoriale e la promozione del patrimonio naturalistico e della cultura, sviluppare la crescita economica lucana attraverso linee di azione e mansioni “no oil”, ottimizzare le ricadute lavorative sia dirette che dell’indotto e aumentare le capacità professionali degli occupati.

La cifra impegnata per la messa in opera del Programma è pari a 2.200.000,00 euro.

Dal Prospetto riepilogativo programmatico ratificato si evince attività , importo finanziabile e stima del fabbisogno.

Ecco :

– Grandi produzioni musicali 300 mila euro

-Quarantennale Festival della

Chitarra a Lagonegro 40 mila

– Cinquantennale della Diga Senise 50 mila

– Premio Eraclea 25 mila

– Premio Basilicata 30 mila

– Cresci: Mostra Fotografica 50 mila

– Mostra /Festival arte contemporanea

Biennale 40 mila

-Mostra di Brera Fondazione Aiello

Opera pittorica legata a R. Scotellaro 20 mila

-Mostra Fotografica P.P. Pasolini

Archivio Notarangelo 20 mila

– Residenze artistiche operatori dello

spettacolo 100 mila

-Festival e rassegne cinematografiche 300 mila

– Finalissima Coppa Italia Calcio a 5 170 mila

– Giro d’Italia 200 mila

– Festival, rassegne culturali e iniziative

convegnistiche di grande interesse anche

proposte dalle Pro Loco 225 mila

– Piano attività della Fondazione

Matera- Basilicata 2019 400 mila

– Iniziative culturali riservate ai Comuni

dove insistono le estrazioni( Viggiano,

Marsicovetere, Marsiconuovo, Grumento,

Calvello, Montemurro) 180 mila.