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Apulia film fund: i progetti finanziabili e no Graduatoria

15 Agosto 2022
APULIA FILM FUND

Di Nino Sangerardi:

L’Avviso, pubblicato sul Bollettino regionale della Puglia( 11.07.2020), contempla aiuti economici con particolare riferimento al settore audiovisivo Categoria A.

A maggio 2021 la Giunta regionale procede allo stanziamento di euro 4.698.869,04 necessari per

“ implementazione della misura Apulia Film Fund nonché ad approvare lo schema di Addendum alla convenzione tra Regione Puglia e Fondazione Apulia Film Commission”.

Al fine di sostenere il comparto del cinema e dell’audiovisivo presidente e assessori regionali con delibera del 4 agosto 2021 prevedono l’impegno di altri 4.000.000,00 euro(Azione 3.4  Poc Puglia 2014-2020) e con atto del 28 ottobre 2021 ratificano ulteriori risorse pari a 4.000.000,00 euro a valere dell’Azione 3.4  Poc Puglia 2007-2013.

Nel corso di aprile 2022 le prime 35 domande pervenute, inerenti il Bando Apulia Film Fund,  vengono sottoposte all’attenzione della Commissione tecnica di valutazione “ per la successiva fase istruttoria di ammissibilità sostanziale”.

La Commissione sopradetta in data 12 luglio 2022 trasmette agli Uffici preposti la documentazione prescritta confermando gli esiti della verifica dei progetti filmici.

Pertanto il giorno 11 agosto 2022 il direttore generale della Fondazione Apulia film commission, dott. Antonio Parente, prende atto dei risultati sottoscritti dai componenti della Commissione tecnica di valutazione.

Entro venti giorni dalla pubblicazione del documento sul BURP le imprese interessate potranno presentare osservazioni e motivate opposizioni.

 

Ecco i progetti finanziabili e no :

 

– Altre Storie srl                  Percoco. La vera storia del mostro di Bari                   200.000,00    euro

 

– Scirocco films srl              L’Abbaglio                                                                  320.000,00

 

– Addictive Ideas srl            Shukran                                                                      320.000,00

 

– 7th Art International srl     Milarepa                                                                     Non finanziabile

 

– Interlinea srl                      Padre Pio                                                                    320.000,00

 

– OZ film srl                         La meraviglia del mondo                                            320.000,00

 

– Indyca srl                           Samia                                                                          320.000,00

 

– Hyperreality srl                  Cuore di Carta                                                             Non finanziabile

 

-Kavac film srl                     Racconto di un certo Oriente                                      Non finanziabile

 

– OZ film srl                         Casi el Paraiso                                                              320.000,00

 

– Bravo srl                            Palazzina LAF                                                             Ritirato

 

– Scirocco films srl               Intestate                                                                       280.000,00

 

– Arbash scarl                       Il Giudice T.                                                                Non finanziabile.

 

(foto: fornita da Nino Sangerardi)


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