rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

11 Giugno 2026
Campionato del mondo di calcio: tutte le partite AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

Palagiano: tour del sorriso, stasera Spettacolo di comicità

15 Luglio 2026
tour del sorriso palagiano 2026

Di seguito il comunicato:

Risate, leggerezza e una sinergia istituzionale di grande prestigio per il secondo appuntamento dell’Estate Palagianese 2026 promosso e curato dall’Amministrazione Comunale. Mercoledì 15 luglio, a partire dalle ore 20:30, la centralissima Piazza Vittorio Veneto si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto per ospitare l’attesa tappa del “Tour del Sorriso”.

L’evento rappresenta molto più di un semplice spettacolo comico: è un vero e proprio progetto artistico itinerante nato per celebrare un traguardo storico del nostro territorio, ovvero il 30° Anniversario del Festival del Cabaret di Martina Franca (1997-2026). Per festeggiare questo speciale “Anno del Sorriso”, l’Associazione Culturale Sirio, storica organizzatrice della kermesse, ha deciso di portare l’energia del Festival fuori dai confini martinesi. La tappa palagianese sancisce così una bellissima collaborazione tra il Comune di Palagiano e l’Assessorato alle Attività Culturali della Città di Martina Franca, uniti sotto il segno della cultura e dell’intrattenimento di qualità.

A garantire il divertimento sarà un cast d’eccezione, composto da tre fuoriclasse della comicità nazionale, amatissimi dal pubblico televisivo e del web:

Tommy Terrafino, brillante volto di Made in Sud.

Daniele Condotta, amatissimo attore, comico e content creator pugliese.

Gianni Cinelli, storico e inconfondibile protagonista del palco di Zelig.

“Ospitare a Palagiano una tappa legata a un’istituzione culturale come il Festival del Cabaret di Martina Franca è per noi motivo di grande orgoglio,” commenta il Sindaco Domiziano Lasigna. “Con il Tour del Sorriso vogliamo regalare alla nostra comunità una serata di pura spensieratezza, portando in piazza artisti di caratura nazionale. Mantenere questi grandi appuntamenti nel cuore della nostra città, in Piazza Vittorio Veneto e garantendo l’accesso gratuito, è una scelta precisa: vogliamo che lo spettacolo e la cultura siano accessibili a tutte le famiglie, per continuare a far vivere e respirare la nostra Palagiano.”

La macchina organizzativa è già al lavoro per predisporre al meglio l’accoglienza di cittadini e visitatori.

Riepilogo dell’evento:

Nome: Tour del Sorriso – 30° Anniversario Festival del Cabaret

Quando: Mercoledì 15 Luglio 2026, start ore 20:30

Dove: Piazza Vittorio Veneto, Palagiano (TA)

Accesso: Ingresso libero e gratuito

LONA


allegro italia


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

bari

Caldo: Bari ancora in codice giallo, oggi in allerta rossa sette città campione. Domani quindici Ministero della Salute, bollettino ondate di calore

02 HEINEKEN VALORE ACQUA Infographics DOMANI

Dalla birra la protezione dell’acqua: Heineken, progetto per falda, condotte e area agricola di Castellaneta Stabilimento di Massafra, non verranno più prelevati dal sottosuolo fino a 318mila cubi all'anno

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione