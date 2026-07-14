Di seguito il comunicato:

Risate, leggerezza e una sinergia istituzionale di grande prestigio per il secondo appuntamento dell’Estate Palagianese 2026 promosso e curato dall’Amministrazione Comunale. Mercoledì 15 luglio, a partire dalle ore 20:30, la centralissima Piazza Vittorio Veneto si trasformerà in un grande teatro a cielo aperto per ospitare l’attesa tappa del “Tour del Sorriso”.

L’evento rappresenta molto più di un semplice spettacolo comico: è un vero e proprio progetto artistico itinerante nato per celebrare un traguardo storico del nostro territorio, ovvero il 30° Anniversario del Festival del Cabaret di Martina Franca (1997-2026). Per festeggiare questo speciale “Anno del Sorriso”, l’Associazione Culturale Sirio, storica organizzatrice della kermesse, ha deciso di portare l’energia del Festival fuori dai confini martinesi. La tappa palagianese sancisce così una bellissima collaborazione tra il Comune di Palagiano e l’Assessorato alle Attività Culturali della Città di Martina Franca, uniti sotto il segno della cultura e dell’intrattenimento di qualità.

A garantire il divertimento sarà un cast d’eccezione, composto da tre fuoriclasse della comicità nazionale, amatissimi dal pubblico televisivo e del web:

Tommy Terrafino, brillante volto di Made in Sud.

Daniele Condotta, amatissimo attore, comico e content creator pugliese.

Gianni Cinelli, storico e inconfondibile protagonista del palco di Zelig.

“Ospitare a Palagiano una tappa legata a un’istituzione culturale come il Festival del Cabaret di Martina Franca è per noi motivo di grande orgoglio,” commenta il Sindaco Domiziano Lasigna. “Con il Tour del Sorriso vogliamo regalare alla nostra comunità una serata di pura spensieratezza, portando in piazza artisti di caratura nazionale. Mantenere questi grandi appuntamenti nel cuore della nostra città, in Piazza Vittorio Veneto e garantendo l’accesso gratuito, è una scelta precisa: vogliamo che lo spettacolo e la cultura siano accessibili a tutte le famiglie, per continuare a far vivere e respirare la nostra Palagiano.”

La macchina organizzativa è già al lavoro per predisporre al meglio l’accoglienza di cittadini e visitatori.

Riepilogo dell’evento:

Nome: Tour del Sorriso – 30° Anniversario Festival del Cabaret

Quando: Mercoledì 15 Luglio 2026, start ore 20:30

Dove: Piazza Vittorio Veneto, Palagiano (TA)

Accesso: Ingresso libero e gratuito