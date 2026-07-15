Ci sono immagini notturne in cui Cristo sembra doversi difendere dalle fiamme e farsi strada tra il fumo opprimente. Dalla scorsa notte vigili del fuoco al lavoro a Monte San Biagio, Maratea, per mettere al riparo la vegetazione dal vasto rogo e anche la statua di Cristo Redentore che è in cima alla montagna. Tutti i sentieri per raggiungerla sono chiusi. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, parla di “attacco alla bellezza” dando per scontata dunque l’origine dolosa dell’incendio.

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Scrive Domenico Fittipaldi, con corredo di foto:

La mia vicinanza e quella di noi tutti lucani agli amici di Maratea in queste ore di devastante incendio sul Monte San Biagio. Un colpo al cuore del nostro fiore all’occhiello