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Maratea: il Cristo Redentore lambito dalle fiamme dell’incendio Scene terribili nella notte a Monte San Biagio. Bardi: un colpo alla bellezza

15 Luglio 2026
maratea pompieri

Ci sono immagini notturne in cui Cristo sembra doversi difendere dalle fiamme e farsi strada tra il fumo opprimente. Dalla scorsa notte vigili del fuoco al lavoro a Monte San Biagio, Maratea, per mettere al riparo la vegetazione dal vasto rogo e anche la statua di Cristo Redentore che è in cima alla montagna. Tutti i sentieri per raggiungerla sono chiusi. Il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, parla di “attacco alla bellezza” dando per scontata dunque l’origine dolosa dell’incendio.

—–

Scrive Domenico Fittipaldi, con corredo di foto:

La mia vicinanza e quella di noi tutti lucani agli amici di Maratea in queste ore di devastante incendio sul Monte San Biagio. Un colpo al cuore del nostro fiore all’occhiello


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