Di seguito un comunicato, corredato da foto, diffuso dagli organizzatori:

Venerdì 17 e sabato 18 luglio Guagnano (Le), antico centro del nord Salento da sempre legato a viticoltura e produzione del vino, si accende di gusto con /Are TERRE DEL NEGROAMARO fest. Due giornate di spettacoli, musica e intrattenimento, tra food experience, degustazioni di cibo e vino, approfondimenti tematici e ospiti d’eccezione: sabato 18 si terrà la cerimonia di consegna del Premio Terre del Negroamaro, che vedrà tra i premiati l’attrice Vanessa Scalera, seguita dal concerto di Joan Thiele e dall’after party con Populous. Per due giornate le strade, le piazze e i vicoli di Guagnano si animano di sorrisi e parole, racconti e immagini, per celebrare anche quest’anno il vitigno negroamaro.

L’evento riporta nel centro storico guagnanese alcune delle migliori cantine vitivinicole pugliesi, molte delle quali dell’areale: notoriamente si concentrano, infatti, nella zona di Guagnano e del nord Salento aziende d’eccellenza per la produzione vitivinicola nazionale e internazionale, alcune delle quali hanno fatto la storia del vino in Puglia e non solo. E a proposito di storia, in occasione di /Are fest, il Consorzio di Tutela della DOC Salice Salentino celebra un anniversario significativo: i 50 anni dall’approvazione del disciplinare di produzione della DOC Salice Salentino, avvenuta nel 1976. Un riconoscimento che ha definito e tutelato un patrimonio enologico unico, individuando un’area di produzione che comprende i comuni di Salice Salentino, Veglie e Guagnano, in provincia di Lecce, San Pancrazio Salentino e San Donaci, in provincia di Brindisi, oltre a parte dei territori di Campi Salentina e Cellino San Marco.

Ad /Are fest partecipano chef ed esperti del settore food & wine, arricchendo di contenuti una due giorni di gusto il cui obiettivo è mostrare l’unicità di un patrimonio culturale fatto di enogastronomia e arte, persone e aziende, botteghe e prodotti.

Ogni serata si suddivide in diverse aree, per un evento diffuso in tutto il borgo, rivolto ad un target variegato.

· VINO E CIBO, con aree di degustazione dedicate, tra piazze e vie del centro storico, con i vini delle aziende vitivinicole e con le gastronomie locali: un grande convivio di storie e gusto, tra La Piazza dei Vignaioli (il 17), Le Vie del Vino (il 18) e I Percorsi del Gusto (17 e 18);

· FOOD EXPERIENCE “Sfumature di Negroamaro” a Palazzo Mucci, a cura di Puglia Expò: un’esperienza di gusto in cui scoprire nuove tradizioni e tecniche al servizio del territorio, con la partecipazione, tra gli altri, di Cosimo Russo, chef di Masseria del Sale di Manduria – TA – e Simone De Siato di Masseria Donna Menga di Nardò – LE – (ticket acquistabili su eventbrite, 25 euro);

· WINE TASTING “Salice Salentino DOC. Cinquant’anni tra visioni e mutamenti” in Vico San Luigi, a cura del Consorzio di Tutela del Salice Salentino DOC e del Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino (Dajs), con la partecipazione, tra gli altri, di Roberta Garibaldi (docente all’Università degli Studi di Bergamo e presidente di Aite-Associazione Italiana Turismo Enogastronomico): due appuntamenti riservati (ingresso su invito) voluti per celebrare il cinquantenario della DOC Salice Salentino, con approfondimenti sulla storia e sul futuro e vini in abbinamento ad alcune proposte gastronomiche dello Chef Alfredo De Luca.

· SPETTACOLI, con musica, teatro, djset, concerti, tra cui, sabato 18 luglio, quello (gratuito) di Joan Thiele, cantautrice, producer e performer poliedrica che spazia in un mondo sonoro fatto di R&B, soul, allusioni jazz e vocazione world, cui seguirà l’After Party con Populous, uno dei nomi più autorevoli della musica elettronica internazionale.

/Are TERRE DEL NEGROAMARO fest è organizzato da Comune di Guagnano e Comitato Tecnico Operativo di /Are fest, in collaborazione con Puglia Expò, finanziato dalla Regione Puglia (Assessorato alle Politiche Agroalimentari), in collaborazione con Camera di Commercio di Lecce, Distretto Agroalimentare di Qualità Jonico Salentino (Dajs), Consorzio di Tutela del Salice Salentino DOC, Gal Terre D’Arneo, Provincia di Lecce, Unione dei Comuni del Nord Salento, Associazione Italiana Sommelier (AIS) – Delegazione di Lecce, Confartigianato Imprese Lecce, Pro Loco Lecce, IIS Antonietta De Pace.

Dettagli su arefest.it e sulle pagine social /are Festival.

Azzurra De Razza – UFFICIO STAMPA

3387755897 – azzurraderazza@gmail.com

PROGRAMMA PER SERATA

/Are fest trasforma gli spazi del paese in un unico grande contenitore dove si esibiscono gli artisti, si degusta il vino, si assaggiano i piatti delle gastronomie, si partecipa ai laboratori e ai talk show. È una festa per vivere un paese e la sua comunità. Ecco il programma dettagliato delle due giornate:

VENERDÌ 17 LUGLIO

Nella prima serata in Piazza Maria SS. del Rosario, dalle ore 20.00 a mezzanotte, sarà allestita La piazza dei Vignaioli, con degustazioni di vini delle aziende partecipanti (ticket 10 Euro per 5 degustazioni), mentre nel resto del centro storico si snoderanno i percorsi del gusto, con punti di degustazione delle gastronomie locali (ticket presso le gastronomie).

A Palazzo Mucci Food experience con Sfumature di Negroamaro – I piaceri gusto-olfattivi (ticket acquistabili su Eventbrite, 25 euro) con Chef Cosimo RUSSO – Masseria del Sale, Manduria (TA). Il tema sarà “Tecnica e gusto al servizio del territorio“. Sulla tavola Sgombro caramellato, minestrone di frutta e verdura, mandorle e foglie di fico e Carnaroli Riserva San Massimo, pesca, taleggio locale e Negroamaro. In abbinamento tre vini da negroamaro. Dialogano Katia Perrone (giornalista), Giovanni Resta (vino e fotografia le sue passioni), Francesco ZOMPI’, gastronomo.

In Vico San Luigi, invece, alle ore 20.30 Wine tasting “Salice Salentino DOC. Cinquant’anni tra visioni e mutamenti” a cura di Alfredo POLITO e Jlenia GIGANTE. Ospite della serata Roberta GARIBALDI. “Il tempo delle visioni”: un dialogo con chi ha visto il futuro del Salice Salentino quando quel futuro ancora non c’era. Storie di intuizioni, coraggio, impresa e qualità umane che hanno cambiato il destino di un territorio. Vini del Salice DOC in abbinamento ad alcune proposte gastronomiche dello Chef Alfredo DE LUCA. Ingresso riservato.

La serata si arricchisce di performance artistiche. Dalle 20.00 nel centro storico Stella Band SBS – Spettacolo musicale itinerante. Dalle 21 in via Castello “Dive e Donne. Stronze o Sante. Reading musicale che fa riflettere, sorridere ed emozionare”, con Maria Rosaria Ponzetta e Emanuela Gabrieli. E a seguire “Nannarè. Ti regalo gli occhi miei. Emanuela Gabrieli canta Gabriella Ferri”.

SABATO 18 LUGLIO

Sabato 18 luglio sul palco centrale di Piazza Maria Ss. Del Rosario di Guagnano, dalle ore 20.30, il PREMIO TERRE DEL NEGROAMARO – Edizione 2026.

Quest’anno il riconoscimento viene consegnato all’attrice pugliese Vanessa Scalera, una delle interpreti più apprezzate del panorama italiano, nota al grande pubblico per la fiction Rai Imma Tataranni – Sostituto procuratore (riceverà il Premio Terre del Negroamaro), a Roberta Garibaldi, tra i massimi esperti di turismo enogastronomico in Italia, docente all’Università degli Studi di Bergamo e presidente di Aite-Associazione Italiana Turismo Enogastronomico (Premio Ambasciatore del Negroamaro) e ad Antonio (Uccio) Centonze, guagnanese doc, anima di un antico palmento di famiglia dove si continua a fare il vino con le tecniche di un tempo (Premio Radici del Negroamaro).

Al termine, dalle ore 22.00, il concerto di Joan Thiele, unica tappa al Sud del suo tour 2026. È l’artista rivelazione degli ultimi anni: il David di Donatello nel 2023, l’exploit a Sanremo tra i big lo scorso anno, qualche mese fa in mondovisione la partecipazione alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi di Milano-Cortina, dove ha incantato l’Arena di Verona accanto a Roberto Bolle: la cantautrice, producer e performer di origini italiane e svizzero-colombiane porta sul palco salentino tutta l’intensità e l’eleganza di un universo musicale unico nel suo genere.

A seguire, dalla mezzanotte, la festa in piazza continua con uno dei nomi più autorevoli della musica elettronica internazionale, Populous, alias di Andrea Mangia, producer pugliese capace di trasformare viaggi, culture e suggestioni sonore in paesaggi elettronici unici. Dal Salento ai palchi di festival internazionali come Primavera Sound, SXSW e NOS Alive, il suo percorso artistico attraversa elettronica, ritmi globali, ambient e ricerca sonora, collaborando anche con alcuni dei più importanti brand della moda mondiale.

Anche nel resto del centro storico musica e spettacoli diffusi dalle ore 21: in via Castello con On the green Side – Giancarlo Del Vitto Trio, in largo Baracca con Brudamar e in itinere lo spettacolo musicale di Stella Band SBS.

Per VINO E CIBO, dalle ore 20:00 a mezzanotte e mezzo nelle vie Castello, Garibaldi e Baracca si potrà godere de Le vie del vino, degustazioni di vini delle aziende vitivinicole partecipanti (ticket 10 euro per 5 degustazioni), mentre nel resto del centro storico continueranno I percorsi del gusto, con i punti di degustazione delle gastronomie locali (ticket presso le gastronomie).

A Palazzo Mucci alle 20.30 Food experience con Sfumature di Negroamaro – I piaceri gusto-olfattivi (ticket acquistabili su eventbrite, 25 euro), con Simone DE SIATO di Masseria Donna Menga Nardò (LE). Il tema “La tradizione si veste di una nuova luce, diventando contemporanea” : sulla tavola Risotto, Latte di Mandorla, Foglie di Fico, Negroamaro e Caffè e poi Melanzane Laccate – Idea contemporanea di una parmigiana. In abbinamento tre vini da negroamaro. Dialogano Federica Sgrazzutti comunicatrice, Pierpaolo Sammartino, comunicatore, e Francesco ZOMPI’, gastronomo.

In Vico San Luigi, sempre alle 20.30 Wine tasting “Salice Salentino DOC. Cinquant’anni tra visioni e mutamenti“, con assaggi e dibattito a cura di Alfredo POLITO e Jlenia GIGANTE. Questa volta il tema è “Il tempo dei mutamenti”. Il mondo si è fatto più piccolo e più complesso. Tra clima, mercati e nuovi consumi, a quale futuro sta lavorando la nuova generazione del Salice Salentino? Vini del Salice DOC in abbinamento ad alcune proposte gastronomiche dello Chef Alfredo DE LUCA. Ingresso riservato.

Ad arricchire il programma delle due serate la VIA DEGLI ARTIGIANI in via Sindaco Memmo, con artigiani locali che esporranno le loro opere, a cura della Pro Loco di Lecce e Confartigianato Imprese di Lecce, e le mostre artistiche di Salvatore CARICATO al Frantoio Degli Atti e di Stefania CARIA nel salone parrocchiale.

Partecipano le seguenti cantine: Azienda agricola Feudi di Guagnano, Azienda Vitivinicola Marulli, Cantele, Cantina Cooperativa Salice salentino, Cantina Moros – Masseria Surani, Cantina San Donaci, Cantine Cosimo Taurino, Cantine Due Palme, Cantine Leuci, Cantine San Pancrazio, Castello Monaci, Garofano Vigneti e Cantine, Le Vigne di Sammarco, Leone De Castris, Masseria Pezza, Paolo Leo/Candido, Tenute Riovini, Villani Miglietta Wines, Vini Metrangolo.

Le degustazioni dei vini selezionati dalle aziende vitinicole saranno guidate dai sommelier AIS (Associazione Italiana Sommelier) – Delegazione di Lecce.

Partecipano le seguenti Gastronomie: Bar Claudio, Delizie di latte, Doctor B, Drogheria popolare, Gianna rock, La Puccia, L’orecchietta, Macelleria Scalinci, Novecento street food, Pasticceria Murciano.

INFO POINT IN VIA ROMA, a cura degli studenti dell’IIS Istituto di Istruzione Superiore “A. De Pace” Tecnico e Professionale – Lecce e con la presenza di Flavia Giordano, food writer e sommelier che accompagnerà i turisti in un tour alla scoperta dell’evento, in lingua inglese.

Main Sponsor: Techemet

Supporter: Banca Popolare Pugliese, WiseGlow, Silm Recycling, Gruppo Panarese, Monteco SPA, AgriPerrone.