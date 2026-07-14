Di seguito un comunicato diffuso da Rete Oltre:

Un viaggio nella Capitanata tra antichi tratturi, saperi della terra e cucina contadina, grazie anche alla partecipazione dello chef Peppe Zullo, «cuoco-contadino che ha saputo restituire alla sua terra l’orgoglio che merita», secondo Carlo Petrini, fondatore di Slow Food. È il senso di “Transumanza tra cammini e sapori”, il nuovo appuntamento del “Capitanata Spring Festival”, la manifestazione promossa dal consorzio di cooperative sociali Oltre per promuovere le qualità enogastronomiche e le bellezze paesaggistiche, naturalistiche, storiche e culturali che spaziano dal Gargano ai Monti dauni.

Giovedì 16 luglio 2026, a partire dalle ore 19.00, allo Slow Park di Foggia in viale Manfredi, sarà possibile scoprire immergersi nella storia e nella valorizzazione degli antichi tratturi teatro della transumanza, battuti due volte l’anno: in autunno, per svernare nel Tavoliere, ed in primavera, per trovare refrigerio sui freschi pascoli abruzzesi. Ma sarà anche un’occasione per confrontarsi sul valore agro-ecologico di questa pratica, sulla tutela della biodiversità e per riscoprire gusti e piatti della tradizione contadina attraverso il cooking show con il cuoco Peppe Zullo, che attraverso l’attività della sua Azienda Agricola lancia il messaggio “Dalla terra alla tavola”: la qualità e la valorizzazione di prodotti che coniugano gusto, salute e autenticità.

La serata si aprirà con un momento di riflessione e condivisione sui temi della transumanza e dei sapori con la partecipazione di: Massimo Monteleone, Dafne di UniFg; Marzia Albenzio Dafne UniFg; Peppe Zullo, cuoco contadino; Nancy Mangialardi, Archeologica. Seguirà, quindi, il cooking show con lo chef Peppe Zullo. Il progetto “Capitanata Spring Festival”, sostenuto dalla Regione Puglia con l’Agenzia regionale del Turismo Pugliapromozione, è un percorso di eventi che si snoda tra incontri, laboratori, show cooking, workshop che mettono al centro la Puglia, e in particolar modo la Capitanata, quale destinazione turistico-culturale di eccellenza. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con Archeologica srl, rientra nel cartellone di eventi culturali “Foggia Estate” promosso dal Comune di Foggia.

Attraverso il confronto con chef, testimonianze, degustazioni, sarà possibile conoscere la cucina terrazzana, la transumanza, il sushi pugliese, la pasta tipica della Capitanata, celebrare la festa del pomodoro, le produzioni di vini ed alcuni piatti tipici locali. Dalle foreste e boschi, dall’archeologia all’arte, dalle spiagge del mare al fresco delle montagne e delle dolci colline che circondano il Tavoliere, l’iniziativa vuole favorire una maggiore conoscenza delle eccellenze del territorio, promuovendo un turismo lento, attento a questi luoghi e più vicino alle diverse ricchezze dei luoghi che la Capitanata è capace di offrire. I prossimi appuntamenti in calendario: 23 luglio, Festa del Pomodoro; 27 agosto, Pasta tipica della Capitanata; 10 settembre, Festa del Panzerotto; 19 settembre, Calici di stelle.

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