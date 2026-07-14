Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Alberobello:

Da Alberobello prende forma un nuovo modello di cooperazione culturale tra città e territori uniti dal valore del proprio patrimonio. I Gemellaggi Culturali, nuova sezione del Puglia Teatro Festival – Città di Alberobello, danno vita a un percorso destinato a creare relazioni permanenti tra realtà impegnate nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio storico, artistico e identitario, con l’obiettivo di ampliare progressivamente la rete di collaborazioni.

«Il 6 dicembre di quest’anno, Alberobello celebra il trentennale del riconoscimento UNESCO e questo per noi amministratori significa assumere anche la responsabilità di immaginarne il futuro. Con i ‘Gemellaggi Culturali’ vogliamo dare vita a un percorso partecipato che vada oltre la ricorrenza e diventi un investimento stabile per la nostra Città e per tutti quei territori che condividono il valore del proprio patrimonio culturale. La tutela della nostra storia non può limitarsi alla conservazione: deve tradursi in occasioni di incontro, di scambio e di crescita reciproca. Alberobello vuole farsi promotrice di un circuito internazionale che metta in relazione amministrazioni, istituzioni culturali e comunità attraverso la forza della cultura», dichiara il Sindaco di Alberobello, Francesco De Carlo.

L’iniziativa è stata inaugurata martedì 14 luglio 2026, nell’ambito delle celebrazioni per il trentennale dell’iscrizione dei Trulli di Alberobello nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. Una ricorrenza che diventa occasione per trasformare un anniversario in un progetto rivolto al futuro, fondato sul dialogo tra comunità, istituzioni e territori.

Primo partner dei ‘Gemellaggi Culturali’ è il Parco Archeologico della Valle dei Templi di Agrigento, anch’esso sito Patrimonio Mondiale UNESCO. A rappresentarlo è intervenuto il Presidente, arch. Giuseppe Parello, protagonista di una conversazione dedicata al patrimonio culturale come leva di sviluppo dei territori e strumento di cooperazione tra istituzioni e comunità.

All’incontro ha inoltre preso parte – in modalità online – il neoeletto Sindaco di Agrigento, Michele Sodano, che si è unito virtualmente alle celebrazioni del trentennale, avviando un confronto istituzionale finalizzato alla costruzione di un rapporto stabile tra le due città UNESCO. Successivamente è intervenuto con un messaggio Lazare Eloundou Assomo – Direttore del Centro del Patrimonio Mondiale UNESCO e Vice Direttore Generale ad interim per la Cultura UNESCO Parigi, che da Parigi ha portato il proprio saluto e una riflessione sulle prospettive di una collaborazione internazionale fondata su progettualità condivise e scambi culturali.

Il progetto nasce dalla consapevolezza che, pur esistendo nel mondo migliaia di città e siti di straordinario valore culturale, manchi ancora un sistema stabile di cooperazione in grado di favorire un confronto continuativo. I ‘Gemellaggi Culturali’ intendono rispondere a questa esigenza, trasformando ogni partenariato in un’opportunità concreta di crescita reciproca. Alberobello è Comune co-fondatore del Puglia Teatro Festival.

Il gemellaggio si svilupperà lungo due direttrici principali: da un lato lo scambio istituzionale tra amministrazioni locali; dall’altro la realizzazione di iniziative culturali condivise, come mostre, lectio magistralis, conversazioni, produzioni artistiche, residenze e percorsi dedicati alla valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale.

L’obiettivo è dare vita a un appuntamento stabile, destinato a rinnovarsi ogni anno e a favorire la circolazione delle idee, la promozione di un turismo culturale di qualità e la nascita di nuove opportunità di collaborazione tra territori.

Con questa iniziativa il Puglia Teatro Festival – Città di Alberobello conferma la propria vocazione a essere non soltanto una rassegna di spettacolo, ma un laboratorio permanente di confronto tra culture, in grado di generare relazioni, visioni e progettualità condivise.

«Il Puglia Teatro Festival nasce con l’idea che un festival non sia soltanto una rassegna di spettacoli, ma uno spazio in cui le persone possano incontrarsi, conoscersi e costruire nuove relazioni. I ‘Gemellaggi Culturali’ rappresentano un’evoluzione naturale di questa visione, perché mettono in dialogo comunità, istituzioni e patrimoni diversi attraverso la cultura. Questi festival, questi eventi, sono anche il modo di nutrire l’utopia di un mondo da vivere più umanamente e più felicemente», afferma Michele Ido, Direttore artistico e Fondatore del Puglia Teatro Festival.

L’appuntamento del 14 luglio rappresenta il primo passo di un progetto destinato a consolidarsi negli anni e a fare di Alberobello uno dei punti di riferimento nel dialogo internazionale tra città e territori che fanno della cultura il proprio principale patrimonio.

«Il trentennale UNESCO rappresenta un momento importante per Alberobello perché ci permette di valorizzare il patrimonio che ci è stato consegnato dalla storia e, allo stesso tempo, di costruire nuove occasioni di confronto e crescita per la nostra comunità. I ‘Gemellaggi Culturali’ rappresentano un’opportunità per aprire Alberobello al dialogo con altre realtà di eccellenza, favorendo lo scambio di esperienze e la nascita di nuove progettualità. La cultura è uno strumento capace di creare legami, coinvolgere i cittadini e rafforzare l’identità di un territorio: questo progetto guarda proprio in questa direzione, con l’ambizione di costruire nel tempo nuove relazioni e lasciare un’eredità significativa alla città», conclude Valeria Sabatelli, Assessora alla Cultura e alle Manifestazioni del Comune di Alberobello.