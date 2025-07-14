Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

L’Amministrazione Comunale esprime grande soddisfazione per l’apposizione del vincolo sui portici di piazza Maria Immacolata da parte del Ministero della Cultura. Si tratta di un atto importante, che riconosce un valore che tanti intellettuali e uomini di cultura hanno da sempre sostenuto, sottolineando la necessità di tutelare non solo i portici ma l’intero centro storico. Questo risultato fa seguito ad una relazione tecnica che il Comune di Martina Franca ha commissionato negli anni scorsi agli architetti Massimo Leserri e Gabriele Rossi, anche per fare luce sulla proprietà dell’area.

“In tal senso, ci rende particolarmente orgogliosi l’impegno civico dimostrato da un comitato spontaneo di cittadini: la loro richiesta, presentata direttamente alla Soprintendenza per dichiarare i portici e la Lama bene di interesse pubblico, ha testimoniato una straordinaria attenzione e un forte sostegno a questa iniziativa di tutela”. Hanno sottolineato il Sindaco Gianfranco Palmisano e l’Assessore ai Beni Culturali e al Centro storico, Vicesindaco Nunzia Convertini.

Il Ministero della Cultura-Segretariato regionale per la Puglia ha dichiarato il “complesso architettonico costituito dai Portici su Piazza Maria Immacolata nella sua interezza e le facciate degli edifici adiacenti al portico per la parte prospiciente piazza Maria Immacolata, corso Vittorio Emanuele e via Cavour” di “interesse particolarmente importante e viene quindi sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nel predetto decreto legislativo”, il riferimento è al Dlgs n.42 del 22 gennaio 2004, il Codice dei Beni culturali e del paesaggio.

L’Amministrazione chiederà alla Soprintendenza un incontro per definire, dopo l’apposizione del vincolo, le azioni da intraprendere per tutelare questo luogo iconico e identitario di Martina, negli ultimi anni diventato anche il set di fiction Rai e produzioni cinematografiche internazionali.