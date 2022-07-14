Di seguito il comunicato:
Le ceramiche e la tutela della proprietà intellettuale sono al centro dell’incontro organizzato dal Gal Magna Grecia che si terrà venerdì 15 luglio, nel castello Episcopio di Grottaglie (inizio ore 19:00). L’evento, che vede la partecipazione del Comune di Grottaglie, sarà diviso in due momenti.
Durante il panel tecnico e di ascolto un gruppo di lavoro composto da docenti universitari rifletterà insieme agli operatori del settore sugli strumenti di legge per la valorizzazione attraverso la tutela delle ceramiche. Nel secondo, ci sarà un incontro divulgativo aperto al pubblico incentrato sulla bellezza di questa forma d’arte.
SALUTI ISTITUZIONALI
ORONZO PATRONELLI, Vicepresidente Gal Magna Grecia
CIRO D’ALÒ, sindaco Comune di Grottaglie
FABIO PAOLILLO, direttore Confartigianato Imprese Taranto
PANEL TECNICO
DAVID GRIFONI, avvocato del Foro di Firenze
ANTONIO MITROTTI, ricercatore Diritto amministrativo Unisalento
MARCO BROCCA, professore Associato Diritto Amministrativo Unisalento
FRANCESCO TUCCARI, professore ordinario Diritto Amministrativo Unisalento
AGOSTINO MEALE, professore ordinario Diritto Amministrativo Uniba
PARTE DI ASCOLTO |Interventi
PANEL PUBBLICO
LUCA LOPOMO, sindaco di Crispiano – delegato Greenroad.it Del Gal Magna Grecia
ANTONIO COLÌ, presidente nazionale della Federazione Artistico di Confartigianato Imprese
EVA DEGL’INNOCENTI, direttrice Museo Nazionale Archeologico di Taranto – MArTA
GIANPAOLO CASSESE, deputato della Repubblica
GIANFRANCO LOPANE, assessore al Turismo Regione Puglia
LUCA LAZZÀRO, presidente Gal Magna Grecia