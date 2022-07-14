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Grottaglie: ceramiche e tutela della proprietà intellettuale, stasera convegno Gal Magna Grecia

15 Luglio 2022
STAMPA Locandina Grottaglie 13072022

Di seguito il comunicato:

Le ceramiche e la tutela della proprietà intellettuale sono al centro dell’incontro organizzato dal Gal Magna Grecia che si terrà venerdì 15 luglio, nel castello Episcopio di Grottaglie (inizio ore 19:00). L’evento, che vede la partecipazione del Comune di Grottaglie, sarà diviso in due momenti.

Durante il panel tecnico e di ascolto un gruppo di lavoro composto da docenti universitari rifletterà insieme agli operatori del settore sugli strumenti di legge per la valorizzazione attraverso la tutela delle ceramiche. Nel secondo, ci sarà un incontro divulgativo aperto al pubblico incentrato sulla bellezza di questa forma d’arte.

SALUTI ISTITUZIONALI

ORONZO PATRONELLI, Vicepresidente Gal Magna Grecia

CIRO D’ALÒ, sindaco Comune di Grottaglie

FABIO PAOLILLO, direttore Confartigianato Imprese Taranto

 

PANEL TECNICO

DAVID GRIFONI, avvocato del Foro di Firenze

ANTONIO MITROTTI, ricercatore Diritto amministrativo Unisalento

MARCO BROCCA, professore Associato Diritto Amministrativo Unisalento

FRANCESCO TUCCARI, professore ordinario Diritto Amministrativo Unisalento

AGOSTINO MEALE, professore ordinario Diritto Amministrativo Uniba

PARTE DI ASCOLTO |Interventi

PANEL PUBBLICO

LUCA LOPOMO, sindaco di Crispiano – delegato Greenroad.it Del Gal Magna Grecia

ANTONIO COLÌ, presidente nazionale della Federazione Artistico di Confartigianato Imprese

EVA DEGL’INNOCENTI, direttrice Museo Nazionale Archeologico di Taranto – MArTA

GIANPAOLO CASSESE, deputato della Repubblica

GIANFRANCO LOPANE, assessore al Turismo Regione Puglia

LUCA LAZZÀRO, presidente Gal Magna Grecia


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