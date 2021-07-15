Di Anna Lodeserto:



La foto è stata diffusa da Fabiano Amati, consigliere regionale della Puglia. Da oggi è nuovamente percorribile il tratto in territorio di Fasano della strada statale 172-dir che per anni è stato sottoposto ad importanti e complessi lavori di adeguamento e messa in sicurezza. L’opera non è ancora completata perché va rifinito in un tratto l’asfalto. Presenti alla riapertura stamani anche il sindaco Francesco Zaccaria e responsabili Anas. Un altro consigliere regionale pugliese, Renato Perrini, rimarca le sue sollecitazioni perché l’opera venisse completata e che altrettanto fa e farà per il tratto della statale 172 Martina Franca-Taranto in zona Orimini.







