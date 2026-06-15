Gregorio Colacicco (a sinistra nella foto) è al suo ultimo giorno da direttore generale dell’Asl Taranto. Oggi saluta il personale. Da domani il dg sarà Vito Bavaro al quale viene chiesto, con la nomina da parte della Regione Puglia, di cambiare radicalmente un’azienda fra le più problematiche nell’ambito di un sistema sanitario regionale problematico. Il cambio di rotta o meno si vedrà anche dalle nomine dei componenti il vertice dell’azienda sanitaria locale. Cioè, subito dalle prossime ore.

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Di seguito un comunicato diffuso dall’Università del Salento:

L’Università del Salento esprime i propri auguri di buon lavoro al dottor Gianluca Capochiani, nominato direttore generale della Asl di Lecce dal presidente della Regione Puglia Antonio Decaro il 22 maggio scorso e insediatosi oggi.

«Porgo al dottor Capochiani il benvenuto più sincero e i migliori auguri di buon lavoro -dichiara la rettrice Maria Antonietta Aiello -. Il suo percorso professionale, maturato in alcune delle più importanti istituzioni sanitarie pugliesi, è garanzia di competenza e visione. L’Università del Salento è pronta a proseguire e rafforzare la collaborazione con la ASL di Lecce nell’interesse del territorio e della comunità che entrambe serviamo».

Originario di Bari, 57 anni, Capochiani vanta un curriculum di rilievo nel management sanitario: ha ricoperto l’incarico di direttore amministrativo presso il Policlinico di Bari, l’Istituto Tumori di Bari e la ASL di Bari, prima di assumere la guida dell’azienda sanitaria salentina.

Il passaggio di consegne è anche l’occasione per rivolgere un ringraziamento sentito al direttore generale uscente Stefano Rossi, con il quale l’Ateneo ha costruito nel tempo un rapporto di proficua collaborazione istituzionale.

«A Stefano Rossi va la nostra gratitudine – conclude la rettrice Aiello -. Ha guidato la ASL di Lecce con dedizione e senso di responsabilità, dimostrando sempre una grande attenzione al dialogo con il mondo universitario. Gli auguriamo il meglio».