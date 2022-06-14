Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

È stato pubblicato il bando della 15esima edizione del “Premio Lupo”, il prestigioso concorso letterario che è un incontro di territori e cultura. Anche quest’anno, infatti, i comuni promotori che sostengono il progetto sono sei, divisi equamente tra Campania e Puglia, tra le province di Benevento e Foggia: Roseto Valfortore, Castelluccio Valmaggiore, Faeto, Foiano Valfortore, San Bartolomeo in Galdo e Castelfranco in Miscano.