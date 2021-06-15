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Campionato italiano di ciclismo femminile: domenica Monopoli-Castellana Grotte per il titolo tricolore Percorso della costa dei trulli comprendente Mola di Bari, Rutigliano, Conversano, Putignano, Noci, Alberobello e Locorotondo

15 Giugno 2021
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Di Francesco Santoro:

Il sogno è riportare in Puglia il campionato del mondo nel frattempo gli amanti del ciclismo domenica potranno godersi il campionato italiano donne élite. Si correrà domenica nei 143,3 3chilometri da Monopoli a Castellana Grotte. Un tuffo nell’Adriatico prima di incunearsi nell’entroterra tra le strade di Mola di Bari, Rutigliano, Conversano, Putignano, Noci, Alberobello, Locorotondo, con arrivo davanti all’ingresso principale delle Grotte. Alle associazioni sportive Spes Alberobello (è guidata dall’ex professionista Leonardo Piepoli), Polisport Polignano e Gs Patruno di Canosa il compito di organizzare l’evento.

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