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Giornata nazionale delle dimore storiche il 24 maggio: aperture in Basilicata Sedicesima edizione

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PALAZZO ARCIERI BITONTI SAN MAURO FORTE MATERA

Di Nino Sangerardi:

Si svolgerà domenica 24 maggio 2026  la XVI edizione della Giornata Nazionale delle Dimore Storiche. Promossa dall’Associazione Dimore Storiche Italiane(ADSI).

Iniziativa che apre gratuitamente al pubblico centinaia di dimore storiche in tutta Italia, offrendo l’immagine di un vero e proprio museo diffuso: luoghi di grande fascino, spesso poco conosciuti e fuori dai circuiti turistici tradizionali, ma profondamente legati ai territori.

Le dimore che saranno aperte al pubblico in Basilicata ( elenco  in costante aggiornamento) sono le seguenti : nel materano Santa Fara a Villa Gattini, Matera (MT); Palazzo Laureano, Tricarico (MT); Palazzo Ferrau’ Bernardini, Matera (MT); Palazzo Arcieri Bitonti, San Mauro Forte (MT); Castello Isabella Morra di Valsinni, Valsinni (MT); in provincia di Potenza: Palazzo Romano, Laurenzana (PZ); Palazzo Ducale di Pietragalla, Pietragalla (PZ); Palazzo Adobbato  La Voce del Fiume, Brienza (PZ); Grotte Storiche Cantine del Notaio, Rionero in Vulture (PZ); Ex Convento Domenicano, Potenza (PZ); Cavallerizza di Sant’Arcangelo, Sant’Arcangelo (PZ); Castello di Muro Lucano, Muro Lucano (PZ).

Il tema della Giornata Nazionale 2026  è  “Custodi di futuro. Un patrimonio vivo per un valore condiviso” che richiama in particolare “la responsabilità condivisa della tutela e della conservazione del nostro patrimonio storico-architettonico privato: beni culturali che sono espressione delle radici più profonde dell’identità italiana e che continuano a generare valore culturale, sociale ed economico, da proteggere e tramandare per le nuove generazioni”.

Nell’occasione ADSI Basilicata aprirà ai visitatori le Dimore, con tour gratuiti di palazzi, ville e residenze private, consentendo agli ospiti di conoscere spazi,  tradizioni e storie , tramite il  supporto della rete dei soci dell’Associazione.

Tra le Dimore da scoprire e ammirare c’è il Castello di Muro Lucano, in provincia di Potenza. Ubicato nel cuore del  città storica, visitabile dalle 9.30 alle 13.00. Edificato in epoca normanna su precedenti resti longobardi e legato a eventi storici di grande rilievo, il Castello domina l’acropoli del paese e offre ai visitatori l’accesso anche al Museo Archeologico Nazionale, alla Cattedrale dell’XI secolo e al Museo Diocesano, grazie alla collaborazione dell’Associazione Murese di Volontariato San Gerardo Maiella.

 

 

 


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