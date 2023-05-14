Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Venerdì 19 maggio alle ore 10,30 si terrà la conferenza stampa di presentazione degli Open Days dei Monti Dauni presso l’Arena del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia (c/o Fiera del Levante, Padiglione 107 – Ingresso Monumentale, via Paolo Pinto, Bari). Nel corso della conferenza stampa sarà illustrato il programma completo della rassegna che si svolgerà nei comuni di Orsara di Puglia, Deliceto, Candela, Monteleone di Puglia e Rocchetta S. Antonio. Si tratta di un festival itinerante che ha come filo conduttore il turismo rurale, e che promuove la scoperta dell’area dei Monti Dauni come meta autentica e sostenibile attraverso un nutrito cartellone di eventi naturalistici, enogastronomici e culturali organizzati nei borghi sopra citati.
Alla conferenza parteciperanno:
- Gianfranco Lopane – assessore al Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica della Regione Puglia
- Grazia Di Bari – consigliera regionale delegata alla Cultura dal presidente della Regione Puglia
- Aldo Patruno – direttore Dipartimento regionale Turismo Economia della Cultura e valorizzazione del territorio
- Salvatore Patrizio Giannone – dirigente Sezione Turismo ed Internazionalizzazione della Regione Puglia
- Luca Scandale – direttore generale ARET Pugliapromozione
- Pasquale De Vita – presidente GAL Meridaunia
- Daniele Borrelli – direttore GAL Meridaunia
- Luigi Casoria – coordinatore Progetto “Servizi Integrati Turistici dei Monti Dauni” GAL Meridaunia
- Raimondo Giallella – coordinatore dei Sindaci Area Interna “Monti Dauni”
- i sindaci dei comuni interessati.