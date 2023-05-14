Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Venerdì 19 maggio alle ore 10,30 si terrà la conferenza stampa di presentazione degli Open Days dei Monti Dauni presso l’Arena del Dipartimento Turismo, Economia della Cultura, Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia (c/o Fiera del Levante, Padiglione 107 – Ingresso Monumentale, via Paolo Pinto, Bari). Nel corso della conferenza stampa sarà illustrato il programma completo della rassegna che si svolgerà nei comuni di Orsara di Puglia, Deliceto, Candela, Monteleone di Puglia e Rocchetta S. Antonio. Si tratta di un festival itinerante che ha come filo conduttore il turismo rurale, e che promuove la scoperta dell’area dei Monti Dauni come meta autentica e sostenibile attraverso un nutrito cartellone di eventi naturalistici, enogastronomici e culturali organizzati nei borghi sopra citati.

Alla conferenza parteciperanno: