Dalle 14 si sono aperte le prenotazioni dei vaccini anti corona virus anche per i nati nel 1966 e nel 1967. Come accaduto nei giorni scorsi, mentre l’accesso alle prenotazioni relativo alle altre aziende sanitarie locali procede via web senza particolari intoppi, il sistema riguardante l’Asl Taranto è andato in tilt. Ci sono possibilità alternative come il call center 800713931 o come il recarsi in farmacia, anche se queste modalità sono esse stesse condizionate dal problema informatico dell’azienda sanitaria locale tarantina. Asl che nel comunicato odierno sulla campagna vaccinale non fa cenno del problema. Ma il problema c’è tutto. E alla cittadinanza va comunicato, spiegando il perché e come risolverlo.

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Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto:



Continuano le vaccinazioni in ASL Taranto con l’obiettivo di superare questo fine settimana il numero totale di 260mila somministrazioni dall’inizio della campagna vaccinale.

Per l’intera giornata di oggi, sabato, aperto l’hub vaccinale presso il centro commerciale Porte delle Jonio per la somministrazione delle seconda dose al personale docente e amministrativo delle scuole della provincia attraverso la modalità drive through: fino alle ore 16:30, sono state 1.800 le persone che hanno completato il ciclo di vaccinazione direttamente in auto. L’attività del drive through prosegue domani per tutta la giornata e il prossimo fine settimana, per garantire così la totale copertura degli oltre 12mila insegnanti e personale scolastico della provincia.

Per quel che riguarda gli altri hub vaccinali aperti, sono state somministrate 317 dosi presso l’hub vaccinale alla Scuola Volontaria Aeronautica di Taranto, 293 a Manduria, 267 a Massafra.

Continuano anche le somministrazioni da parte dei medici di medicina generale per i soggetti fragili.