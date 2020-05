Di Anna Lodeserto:

La videoconferenza è stata organizzata dall’ACUE (Associazioni Consumatori Utenti Europei) per presentare la task force nata a supporto del territorio pugliese in questa Fase2 dell’emergenza Covid – 19. L’iniziatova è stata proposta dal dott. Rosario Polizzi , docente della Scuola di Medicina dell’Università di Bari e membro del direttivo nazionale dell’ACUE, e ha visto la partecipazione di un consistente numero di professionisti medici, esperti ed imprenditori del territorio. ” Mettiamo a disposizione della popolazione della nostra Regione – ha puntualizzato il prof. Polizzi – una task force a cui hanno già aderito la prof.ssa Danila De Vito ( docente della Scuola di Medicina presso l’Università di Bari), i medici di Medicina Generale quali dott. Nicola Romito, dott. Francesco Rossi, dott.ssa Daniela Pucello ( Ospedale Sandro Pertini di Roma), dott. Enrico Facco ( anestesista studioso senior presso il Dipartimento di Neuroscienze dell’Università di Padova), dott. Giulio Marino ( Dirigente Medico U. O. di Chirurgia presso l’Ospedale di Molfetta e consulente tecnico d’ufficio presso il tribunale di Bari), dott. Michele Marino ( Dirigente Generale del Dipartimento Protezione Civile presso la Presidenza del Consiglio, dott. Saverio Andreula ( Presidente Ordine Professioni Infermieristiche di Bari), avv. Vito Sasanelli ( Direttore Amministrativo dell’Istituto Tumori IRCSS Giovanni Paolo I), dott. Walter Pepe (esperto di Telemedicina), prof. Antonio Margari ( chirurgo, Direttore dell’Unità Operativa Complessa del Policlinico di Bari), dott. Paolo Penna ( senior EHS – Environmental Health & Safety di Bari). Per quanto riguarda gli imprenidtori hanno preso parte il dott. Attilio Caputo, dott. Fabrizio Santorsola, dott. Nicola Plantamura ed il dott. Davide Bruno ( tecnologo e presidente nazionale dell’Associazione Smart Citizen). Questa iniziativa – ha affermato il dott. Polizzi – tende a rafforzare l’azione della Regione Puglia aggiungendo esperienze tecnico – scientifiche di varia estrazione territoriale. Un numero di telefono ed una voce sempre disponibile per rispondere ed offrire un riscontro cocreto alle tante istanze dei cittadini sia di natura medico – clinica, sia prettamente informativa in questa delicata fase 2″. Nel corso della videoconferenza si è trattato l’argomento delle USCA, progetto in partenza in alcune zone oggi. Più volte è stata ribadita l’importanza di effettuare ed implementare il numero dei tamponi effettuati al fine, quindi, di monitorare il diffondersi del virus e scongiurare una nuova fase critica e difficile. Altro punto affrontato è stata l’importanza dei medici territoriali, vere e proprie sentinelle per monitorare le varie aree. il dott. Polizzi ha portato in luce la necessità di occuparsi del paziente, soffermandosi anche sull’aspetto psicologico legato al Covid – 19. A tal proposito il dott. Facco ha dichiarato che sono già in atto studi psicologici sulla resilienza. Per quanto concerne lo svolgersi dell’estate il dott. Attilio Caputo ha palesato l’impegno delle attività alberghiere di aprire in totale sicurezza, cercando di non venir meno agli standard dell’ospitalità che caratterizzano il soggiorno in Regione. La videoconferenza è stata moderata e condotta dal giornalista Eugenio Caliandro. ” Oggi abbiamo messo le basi per lavorare sul campo al fine di contribuire al miglioramento della situazione. Dobbiamo essere promotori tra i cittadini – ha sostenuto Antonio Pepe presidente nazionale ACUE – di osservare le direttive per evitare il massiccio diffondersi del virus. Proveremo ad avviare un fondo per supportare i cittadini all’acquisto dei tamponi. “