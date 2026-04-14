Di seguito il comunicato:

La legalità non vive soltanto nelle norme, ma nella capacità quotidiana di tradurle in comportamenti coerenti, responsabilità condivisa e scelte consapevoli. È da questa prospettiva che nasce il convegno “La Cultura della Legalità: da mera asserzione di principio all’applicazione concreta”, promosso dal Lions Club Lecce Messapia, con il patrocinio degli Ordini degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Lecce, che si svolgerà venerdì 17 aprile 2026 alle ore 17.00 presso l’Arthotel & Park di Lecce (via G. De Chirico, 1).

Un’occasione di confronto che intende riportare al centro il valore sostanziale delle regole come fondamento della convivenza civile, della fiducia nelle istituzioni e della qualità della vita pubblica.

Di assoluto rilievo il parterre istituzionale e professionale, che vedrà la partecipazione del Prefetto di Lecce Natalino Manno, del Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Lecce Giuseppe Capoccia, del Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Lecce Antonio De Mauro, del Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Lecce Fabio Corvino, insieme alle conclusioni affidate al Governatore del Distretto Lions 108 AB – Puglia Girolamo Tortorelli.

Un tavolo che testimonia la volontà di mettere in dialogo istituzioni dello Stato, magistratura e professionisti per riflettere sul divario che talvolta separa il principio di legalità dalla sua effettiva applicazione nei diversi ambiti della società.

I lavori saranno aperti dai saluti della Presidente del Lions Club Lecce Messapia Nadia Gala e saranno moderati dal giornalista RAI Mauro Giliberti.

“Parlare di legalità oggi significa misurarsi con la realtà, non con le dichiarazioni di principio – sottolinea la Presidente Gala – perché la legalità non è un concetto astratto, ma un percorso che riguarda ciascuno di noi nei ruoli che ricopriamo. Come Lions il nostro impegno quotidiano è cercare di promuovere alti livelli etici. Solo attraverso momenti di confronto e approfondimento professionale potremo riuscire a raggiungere i nostri scopi. Non vi è dubbio che la collaborazione e il dialogo fra istituzioni e soggetti che rappresentano sia cittadini sia imprese può rafforzare quel tessuto di fiducia su cui si regge una società realmente giusta”.

L’evento è accreditato dall’Ordine degli Avvocati e dall’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lecce con il riconoscimento di tre crediti formativi.