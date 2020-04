Di Nino Sangerardi:

La Commissione tecnica di valutazione,nominata dai manager di Apulia film commission, ha determinato la lista dei films finanziabili,non finanziabili, non valutabili. Le domande pervenute– a fronte dell’avviso pubblico 2018/2020, quarta sessione anno 2019– sono state trentacinque. Quelle a cui potrà essere devoluta la sovvenzione economica sono :

Ciccio Paradiso –Lebonsky srl–euro 390.402,00

L’orologio senza ora —Dibidì srl– 28.812,50

Pluto –Clickom srl– 40.000,00

In un mattino quasi limpido—Teatime film srl– 40.000,00

L’invenzione della neve –50 Notturno srl– 100.515,00

Oltre il confine –Scirocco film srl– 209.139,00

L’estate di Virna –Santa Ponsa film– 33.407,50

Street food — Tempesta film srl– 107.885,51.

Tra le idee filmiche ritenute non valutabili o non finanziabili ci sono Anima mia(Sunshine production), Il signor Rossi e il suo drone(Studio Bozzetto & Co.), Generazione Neet,la banda della marana(Cydia srl),Senza nome(Oz film), Pop Corn(Otto e mezzo film sarl),Voglio essere una star(4 People srl),Io & Tu(Thalia film),Bentornato papà(Altre Storie srl).

Finanziamenti–per gli anni 2018-2020 sono stati impegnati 10.000.000,00 euro– che mirano alla valorizzazione delle “…location pugliesi tramite sostegno a imprese di produzione audiovisiva,cinematografica e televisive italiane,europee e extraeuropee che producono in Puglia”.