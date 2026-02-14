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Ruvo di Puglia: “Canti dell’olocausto” Oggi

15 Febbraio 2026
KonZert

Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Ruvo di Puglia:

Domenica mattina,15 febbraio, ore 11.00, presso il Cantico, Centro Culturale-Musicale, via A.Moro, 5 a Ruvo di Puglia, la Fondazione Angelo Cesareo e l’Associazione Musicale Misure Composte, con il patrocinio del Comune di Ruvo di Puglia e il Fondo Sviluppo Coesione, presenteranno l’ultimo evento- concerto del ciclo KonZert:
Canti dall’Olocausto.
Sarà con noi il Nihz Ensemble, gruppo di musicisti tedesco-ebraico-olandesi, con un repertorio di musiche, in gran parte, ritrovate e restaurate dal Duo Nihz (Bobby Rootveld e Sanna van Elst) e da Jerry Silverman: musiche composte prima, durante (nei campi di concentramento e nei ghetti) e dopo l’Olocausto.
Il Nihz Ensemble è noto per il suo repertorio che spazia e fonde musica classica (rinascimentale, barocca, romantica) ed ebraica/klezmer, jazz e avanguardia.
Ha tenuto concerti in diversi Paesi dell’Europa, dell’America e dell’Asia, svolgendo attività artistiche e didattiche nei Paesi Bassi e in Israele.
Il Nihz Ensemble, per il concerto di domenica, sarà composto da: Bobby Rootveld alla chitarra e voce, Gergo Pazmandi al sassofono e clarinetto, Levi Rootveld al flauto dolce, percussioni e voce, Orna Baina alle percussioni.
Brevi letture e annotazioni accompagneranno il concerto…
Si chiuderà la mostra multimediale K.Z. con sculture di Giovanni Morgese.

Gli ingressi al Cantico saranno garantiti fino ad esaurimento posti.
Libera sottoscrizione


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