Fra le partite in programma oggi per il campionato di calcio di serie B si disputa Bari-Südtirol con inizio alle 15. I pugliesi sono in una situazione di classifica disperata, in penultima posizione e non ci sono alternative alla vittoria nei riguardi degli altoatesini, tutt’altro che remissivi peraltro.

Serie D girone H: Afragolese-Nardò, Città di Fasano-Virtus Francavilla Fontana, Ferrandina-Barletta, Gravina in Puglia-Francavilla in Sinni, Nola-Fidelis Andria (ore 14,30); Heraclea-Acerrana, Real Normanna-Sarnese (ore 15); Martina-Manfredonia (ore 15,30); Paganese-Pompei (ore 16).

Eccellenza pugliese: ieri Gallipoli-Novoli 0-0 e Unione calcio-Bisceglie 1-2, Oggi Bitonto-Toma Maglie, Brindisi-Soccer Massafra, Galatina-Brilla Campi, Taranto-Atletico Acquaviva, Taurisano-Atletico Racale (ore 15); Virtus Mola-Canosa (ore 16,30); Polimnia-Ugento (ore 20). Spinazzola riposa, Foggia Incedit ritirato.

Serie C girone C: l’allenatore del Foggia, Cangelosi, si è dimesso dopo neanche una settimana dall’ingaggio. “Lo faccio per il bene della società e della città” ha detto in una dichiarazione riportata da Foggia Today. Il Foggia è ultimo in classifica con 22 punti.