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Gianna Fratta: al via il tour internazionale per la direttrice d’orchestra foggiana Concerti in Libano, Bulgaria, Spagna e Brasile

15 Febbraio 2023
Foto Gianna Fratta orizzontale 1

Di seguito il comunicato:

Al via il tour della direttrice d’orchestra pugliese Gianna Fratta, una delle più accreditate ambasciatrici della musica italiana nel mondo. Quattro i Paesi europei ed extraeuropei toccati, per un totale di 5 concerti in Libano, Spagna, Bulgaria, Brasile distribuiti da febbraio a giugno.

Il primo concerto è previsto il 23 febbraio a Beirut, in Libano, all’interno della nota kermesse Al Bustan International Festival; si continua il 16 marzo in Bulgaria, a Sofia, con un concerto con la storica Orchestra Filarmonica di Sofia, in cui la direttrice d’orchestra foggiana si esibirà presso Bulgaria Concert Hall.

Per la terza e la quarta tappa, Gianna Fratta si recherà in Spagna, per dirigere la Virtuós Mediterrani Chamber Orchestra di Alicante il 23 marzo e a Palma di Maiorca l’11 maggio con l’Orquesta Simfònica de les Illes Balears.

A conclusione del Tour, Gianna Fratta volerà in Brasile, ospite dell’Orquestra Filarmônica de Goiás, a Goiania il 22 giugno.

Il tour, organizzato dall’Associazione Musica Civica di Foggia, si avvale del supporto della Regione Puglia e del Teatro Pubblico Pugliese all’interno della “Programmazione Puglia Sounds Export 2023″ REGIONE PUGLIA – FSC 2014/2020 – Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro”.


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