I cambiamenti climatici sconvolgono i cicli stagionali della natura e la spesa degli italiani con le primizie e le erbe spontanee che arrivano quest’anno sui banchi dei mercati in forte anticipo per effetto di un inverno anomalo, con temperature bollenti e assenza di precipitazioni significative che sta provocando una preoccupante siccità nel centro sud. E’ quanto afferma Coldiretti Puglia, sulla base dell’offerta nei mercati degli agricoltori in Puglia, a partire da quello di Campagna Amica in Via della Repubblica 80 a Foggia, dove dalle ore 9,30 di sabato 15 febbraio si potranno scoprire le curiosità che anticipano la primavera nell’orto. L’andamento bizzarro del meteo colpisce le imprese agricole con lo stravolgimento dei normali cicli colturali che impatta sul calendario e sulle disponibilità con effetti concreti anche per i consumatori.