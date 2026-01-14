Di seguito un comunicato diffuso da Comunika Attiva:

Saranno resi noti giovedì 15 febbraio, durante la conferenza stampa che prenderà il via alle ore 11 nell’Aula 3 al primo piano del Dipartimento Studi Umanistici dell’Università di Foggia, in via Arpi 176, i nomi dei sei finalisti (tre per la sezione “Narrativa” e altrettanti per la sezione “Saggistica”) del “Premio Nazionale Maria Teresa Di Lascia”.

All’incontro con i giornalisti interverranno Pompeo Circiello, sindaco del Comune di Rocchetta Sant’Antonio; Lucia Castelli, sociologa, ideatrice e curatrice del Premio; Sebastiano Valerio, professore di Letteratura dell’Università di Foggia; Lea Durante, professoressa di Letteratura Italiana e Letteratura critica di genere dell’Università di Bari; Laura Marchetti, professoressa di Antropologia culturale e Pedagogia speciale dell’Università di Reggio Calabria.

OPERE DA TUTTA ITALIA. Alla 15esima edizione del Premio, hanno partecipato ben 25 tra scrittrici e scrittori di tutta Italia, con opere edite negli ultimi due anni dalle più importanti case editrici italiane. Il “Premio Nazionale Maria Teresa Di Lascia”, organizzato dal Comune di Rocchetta Sant’Antonio e finanziato da Puglia Culture della Regione Puglia, nel corso di quindici edizioni, si è sempre confermato tra le più importanti rassegne letterarie italiane. Nel 2025, a Rocchetta Sant’Antonio, nell’ambito del premio si sono svolti numerosi eventi dedicati alla presentazione di opere letterarie e teatrali.

LA GRANDEZZA DI MARIA TERESA DI LASCIA. Maria Teresa Di Lascia è nata a Rocchetta Sant’Antonio nel 1954. La sua prematura scomparsa, il 10 settembre 1994, ha interrotto un percorso e una vita interamente dedicati all’impegno culturale, sociale, politico e letterario. Il luogo in cui è stata sepolta è Fiuminata, paese in provincia di Macerata che diede i natali a sua madre Ida Ricciutelli. L’anno successivo alla sua scomparsa, con la sua prima opera letteraria “Passaggio in ombra” (Feltrinelli), Maria Teresa Di Lascia vince il Premio Strega 1995 e riceve importanti riconoscimenti dal mondo letterario nazionale e internazionale.