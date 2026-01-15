rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

9 Giugno 2026
Foggia: si è dimessa la sindaca Maria Aida Episcopo Venti giorni di tempo per il ritiro, altrimenti elezioni anticipate

Accusa, non fu suicidio in carcere ma omicidio: Bari, due arresti Uno ai domiciliari

15 Gennaio 2026
noinotizie

Di Tony Maselli:

Secondo la procura della Repubblica di Bari il 64enne di Gravina in Puglia non si suicidò nel carcere ma fu assassinato. Per questo motivo un accusato è si domiciliari, un altro in carcere.

Giuseppe Lacarpia, che circa due anni fa venne arrestato per il femminicidio della moglie, fu trovato morto in cella. Venne considerato un suicidio in cella, con il lenzuolo come cappio ma, stando alle successive indagini, il suicidio fu inscenato e Lacarpia fu ucciso. Le misure cautelari sono state eseguite nelle scorse ore.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

incendio torre lapillo 1536x845

Puglia: dal 15 giugno lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi Decreto del presidente della Regione

finanza nuova

Accuse, bancarotta fraudolenta e distrazione patrimoniale: Barletta, sequestri per oltre tre milioni di euro Guardia di finanza

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione