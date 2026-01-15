Di Tony Maselli:

Secondo la procura della Repubblica di Bari il 64enne di Gravina in Puglia non si suicidò nel carcere ma fu assassinato. Per questo motivo un accusato è si domiciliari, un altro in carcere.

Giuseppe Lacarpia, che circa due anni fa venne arrestato per il femminicidio della moglie, fu trovato morto in cella. Venne considerato un suicidio in cella, con il lenzuolo come cappio ma, stando alle successive indagini, il suicidio fu inscenato e Lacarpia fu ucciso. Le misure cautelari sono state eseguite nelle scorse ore.