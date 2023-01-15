Si gioca a Sassari con inizio alle 19,30. L’Happy Casa Brindisi cerca una vittoria che, abbinata ad un complicato intersecarsi di risultati, potrebbe portare ad una (poco più che teorica) qualificazione alla final eight della coppa Italia, in questa ultima giornata di andata del campionato di pallacanestro maschile di serie A.
Calcio, serie C girone C: fra le partite in programma oggi (inizio ore 17,30) Audace Cerignola-Fidelis Andria, Avellino-Monopoli e Taranto-Turris. Nell’anticipo di ieri Virtus Francavilla Fontana-Foggia 1-0.
Serie D girone H: fra le gare odierne (ore 14,30) Bitonto Brindisi, Gladiator-Team ALtamura, Gravina in Puglia-Casarano, Martina-Lavello, Molfetta-Barletta; (ore 15) Nardò-Matera; (ore 15,30) Città di Fasano-Futeolana.