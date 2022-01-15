rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

5 Maggio 2026
Garante privacy ad albergatori: no alla conservazione di copia dei documenti degli ospiti Consumerismo

Questa patente ha 88 anni, la prese una donna del sud I nipoti vivono nel tarantino e la raccontano con orgoglio

15 Gennaio 2022
Screenshot 20220115 063225

Nei giorni scorsi raccontammo dell’85enne lucana che sessanta anni fa divenne la prima donna del meridione a guidare un pullman. E così lo stereotipo nei confronti delle donne del sud è servito.

Quella notizia è stata letta, fra gli altri, dai nipoti (che vivono nel tarantino) di una donna che nel 1934 prese la patente a Milazzo, Sicilia, profondo sud. Per dire di come l’emancipazione femminile, anche agli inizi del secolo scorso, non fosse inesistente e di come il pregiudizio, nei confronti soprattutto del meridione, abbia descritto nel tempo una storia in modo sbagliato.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Screenshot 20260428 161711

Giornata contro la pedofilia e la pedopornografia: boom di abusi online Meter: nel 2025 oltre due milioni e mezzo di contenuti e oltre ottimila minori vittime di deepnude

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione