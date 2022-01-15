Nei giorni scorsi raccontammo dell’85enne lucana che sessanta anni fa divenne la prima donna del meridione a guidare un pullman. E così lo stereotipo nei confronti delle donne del sud è servito.

Quella notizia è stata letta, fra gli altri, dai nipoti (che vivono nel tarantino) di una donna che nel 1934 prese la patente a Milazzo, Sicilia, profondo sud. Per dire di come l’emancipazione femminile, anche agli inizi del secolo scorso, non fosse inesistente e di come il pregiudizio, nei confronti soprattutto del meridione, abbia descritto nel tempo una storia in modo sbagliato.