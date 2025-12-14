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Team Altamura-Audace Cerignola, la serie D girone H, l’Eccellenza pugliese Calcio: gli impegni delle squadre pugliesi oggi

14 Dicembre 2025
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Di Tony Maselli:

Fra le partite in programma oggi nel campionato di calcio di serie C girone C figura Team Altamura-Audace Cerignola (ore 20,30).

Serie D girone H: Francavilla in Sinni-Sarnese, Gravina in Puglia-Afragolese, Nola-Paganese (ore 14,30); Acerrana-Barletta, Città di Fasano-Real Normanna, Heraclea-Martina, Nardò-Ferrandina, Virtus Francavilla Fontana-Pompei (ore 15); Fidelis Andria-Manfredonia (ore 16).

Eccellenza pugliese: ieri Polimnia-Canosa 0-0. Oggi si disputano Atletico Racale-Galatina, Brindisi-Virtus Mola, Foggia Incedit-Toma Maglie, Gallipoli-Taranto, Novoli-Ugento, Nuova Spinazzola-Unione calcio, Soccer Massafra-Brilla Campi, Taurisano-Bitonto (ore 14,30); Bisceglie-Atletico Acquaviva (ore 15,30).

 

 

 

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