Di seguito il comunicato:

Dopo laboriosi restauri approvati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Bari, è stato inaugurato ieri Palazzo Starita in Piazza del Ferrarese a Bari. Di impianto settecentesco ed edificato sui resti di un antico Arsenale, il Palazzo sarà finalmente visitabile dopo due anni e mezzo di lavori di consolidamento statico e riqualificazione funzionale dell’immobile.

Per la sua posizione Palazzo Starita, che si affaccia contemporaneamente su via Venezia, piazza del Ferrarese e piazza Mercantile tramite il loggiato, del Palazzo del Sedile, è un punto cardine tra la città vecchia e il borgo murattiano, da sempre uno dei più importanti beni architettonico – culturali del capoluogo pugliese.

Acquisito nel 2016 da Fondazione Puglia dalla famiglia Starita, la sua destinazione sarà quella di spazio espositivo e culturale.

Identificato da una grande meridiana ed esteso su circa 2mila metri quadrati, il progetto di recupero eseguito dalla Cobar Spa comprende il primo ed il secondo piano, dove vi saranno spazi espositivi per mostre ed iniziative culturali e il terzo piano che è già occupato dagli uffici della Fondazione. Inoltre, vi sarà un roof garden, un caffè letterario (con un doppio accesso da piazza del Ferrarese e da piazza Mercantile) e la loggia sul Palazzo del Sedile.

Per l’occasione dell’inaugurazione è stata allestita la mostra fotografica di Giuseppe Corcelli “Old Bari by Night” che nasce per valorizzare e tutelare, dal punto di vista culturale e turistico, un patrimonio storico ed un bene comune, la città vecchia di Bari, evidenziando tutto ciò che di bello e unico essa possiede.

L’esposizione, ad ingresso gratuito, è visitabile su prenotazione da domenica 14 a venerdì 19 dicembre 2025 nei seguenti orari: 9-12 e 13-16. Info: https://meeting-planner.it/evento/visita-guidata-palazzo-starita-110/

All’inaugurazione sono intervenuti il Sindaco di Bari, Vito Leccese, il Presidente Fondazione Puglia, Antonio Castorani, la Direttrice Generale della stessa Fondazione, Ada Pizzi e l’Arcivescovo di Bari – Bitonto Monsignor Giuseppe Satriano.

«Palazzo Starita è uno degli edifici storici più importanti della città – ha detto il sindaco di Bari Vito Leccese –. Dai primi decenni del Settecento domina lo spazio tra le due principali piazze del centro storico, piazza Mercantile e piazza del Ferrarese, e in passato è stato anche sede municipale. La riqualificazione funzionale di questo luogo restituisce alla città un nuovo contenitore culturale, che si unirà idealmente agli altri edifici in fase di completamento: il Teatro Margherita, l’ex mercato del pesce, il molo Sant’Antonio, il museo di Santa Scolastica con la grande installazione di Tresoldi. Progressivamente, tutta quest’area assumerà una connotazione culturale ben definita, capace di accrescerne e qualificarne il valore complessivo».

“Simbolo di memoria e bellezza, Palazzo Starita rappresenta un bene che continua a raccontare chi siamo. La sua rinascita è il risultato di un percorso di competenze e passioni condivise, inoltre è un punto di partenza per nuove opportunità culturali e sociali al servizio

del territorio. Il suo recupero contribuisce a rafforzare l’identità culturale della nostra comunità, perché l’edificio, così ricco di storia, è un patrimonio che appartiene a tutti – ha affermato Antonio Castorani.

“Da oggi la città di Bari potrà fruire di un altro importante luogo di cultura che, dialogando con i musei circostanti, valorizzerà ancora di più il territorio nella speranza di accompagnare le passeggiate dei baresi e dei numerosi turisti, considerando anche la sua posizione unica prospiciente il mare. Ridare vita a un luogo simbolo significa preservare la nostra memoria e investire nel domani, realizzando un esempio virtuoso che dialoga con le esigenze contemporanee, creando un luogo aperto alla città – ha dichiarato Ada Pizzi.

Storia di Palazzo Starita

Risalente al Settecento è ubicato a pochi passi dal triangolo formato dallo Spazio Murat, all’Ex Mercato del pesce e dal Teatro Margherita. Era abitato da due mercanti ferraresi, Girolamo Barrucchelli e Stefano Fabbri, che hanno dato il nome alla piazza di Bari su cui si affaccia il Palazzo.

Nel 1902, per consentire una migliore integrazione tra vecchia e nuova Città, a seguito di una convenzione tra Comune e famiglia Starita, proprietaria dell’immobile, si procedette al raccordo viario tra via delle Mura e piazza Ferrarese, a seguito del quale, con un intervento di totale ristrutturazione si disattivò il primitivo accesso da via delle mura, realizzando un unico ingresso al fabbricato da piazza del Ferrarese con la totale riorganizzazione del vano scala del fabbricato.

Nella prima metà del XX secolo furono realizzate sulla terrazza alcune “suppigne” (sottotetti) mascherate da un muro perimetrale, avente lo scopo di conservare il decoro dei prospetti originari.

Nel 1953, si procedette alla demolizione di tali “suppigne” e si realizzò un più organico terzo piano, su progetto dell’ing. Alfonso Chiaia. Si segnala che un successivo progetto di sopraelevazione di un ulteriore piano attico non ottenne l’approvazione comunale.

(foto: Alessandra Petruzzelli)