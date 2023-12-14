Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

“Il ruolo della donna nell’universo teatrale” è il tema che guida l’ultimo appuntamento di “Crita: oltre le parole”, il progetto sulla parità di genere della cooperativa Ventinovenove realizzato con il sostegno del Consiglio della Regione Puglia, nell’ambito dell’avviso pubblico “Futura. La Puglia per la parità”, in programma giovedì 14 dicembre alla biblioteca comunale “De Miccolis Angelini” di Putignano (Ba).

Si apre alle 16, con il workshop di scrittura calligrafica a cura di Marta Lagna che, dopo un approfondimento su alcune tracce teatrali che parlano di identità di genere, libertà della donna, pari opportunità, storie di abusi e violenze ma dell’amore firmate da drammaturghe e drammaturghi si estrapolano le parole chiave per la creazione di quadri texture. A seguire, alle 18, c’è il laboratorio per “voce e parola” con un reading finale sui testi teatrali scelti per il workshop di calligrafia. Tra una lettura e l’altra si riflette sulle figure femminili e i ruoli delle donne nell’universo teatrale e drammaturgico.

L’appuntamento di “Crita: oltre le parole” è in collaborazione con Radici Future, Biblioteca Comunale di Putignano, Gruppo lettori volontari Putignano Comune di Putignano e si inserisce nella chiusura del progetto “Leggere Forte/Putignano Legge – La Felicità abita nei libri. Azione di Lettura ad alta voce” del Cepell (Centro per il libro e la lettura).