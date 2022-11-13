Di seguito il comunicato:

Lunedì 7 Novembre alle ore 9.30 presso l’aula Leogrande, Centro Polifunzionale Studenti (UNIBA) si è tenuta a tavola rotonda “I Neet you. Il ruolo dell’Università nel contrasto al fenomeno dei Neet”.

Il prof. Alberto Fornasari, docente di Pedagogia Sperimentale del Dipartimento di Scienze della Formazione,Psicologia e Comunicazione e Direttore del CIRPAS è il responsabile scientifico del progetto “I Neet you” rispondente alla call “University4EU. Il tuo futuro, la nostra Europa” promosso e finanziato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI).

Il progetto, vinto dal Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia e Comunicazione diretto dalla Prof.ssa Loredana Perla ha focalizzato la sua attenzione sui fenomeno dei giovani universitari che abbandonano prematuramente il proprio percorso di studi contribuendo ad incrementare il tasso di Neet – letteralmente Not in Education, Employment or Training – che vede il nostro Paese al primo posto in Europa. Solo in Italia ii Neet arrivano a quais 3 milioni. L’attività progettuale ha concentrato le attività sugli aspetti di prevenzione attraverso azione di sensibilizzazione delle competenze da acquisire nell’arco dell’intera durata del corso di studi e di riattivazione e recupero dei giovani in tale condizione, attraverso attività di ri-orientamento al fine di permettere loro di poter completare il ciclo universitario ed essere competitivi nel mondo del lavoro. La finalità è quella di creare un network efficace per i livelli di conoscenza del fenomeno Neet in ambito accademico, di predisporre azioni a contrasto all’abbandono universitario e di favorire l’incontro con le realtà produttive del territorio per sostenere processi di occupazione.

Al fine di restituire un quadro sullo stato della dispersione universitaria (con un focus anche sull’Ateneo barese) alla luce delle trasformazioni normative e socioeconomiche che hanno investito il nostro Paese e rafforzare tra le azioni dell’università, istituzioni e territorio, il 7 di Novembre è stata organizzata un’importante tavola rotonda.

Moderatore, con intervento, il prof. Alberto Fornasari; saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Ateneo barese Stefano Bronzini, il Magnifico Rettore dell’Ateneo foggiano Pierpaolo Limone nella veste di Delegato CRUI per l’Orientamento, LOredana Capone Presidente del Consiglio Regionale pugliese, Loredana Perla Direttrice del Dipartimento For.Psi.Com.

Introduzione del il dott. Matteo Conte (dottorando di ricerca in Dinamiche Formative ed Educazione alla Politica, che da tre anni studia il fenomeno dei Neet come suo specifico tema di dottorato).

Interventi: Sebastiano Leo Assessore Regionale Formazione e Lavoro, Politiche per il Lavoro, Diritto allo Studio, Scuola e Università e Formazione Professionale; Pierpaolo Limone Delegato CRUI Orientamento, Formazione Insegnanti, ITS, Life Long Learning; Gian Carlo Blangiardo, Presidente ISTAT; Antonio Castellucci Segretario Generale Cisl Puglia, Cardenia Casillo Fondazione Casillo, Francesca Bottalico Assesora al Welfare del Comune di Bari, Maurizio Gabbrielli Direttore del Dipartimento di Informatica , Scienza e Ingegneria dell’Univeristà di Bologna; Danilo Caivano Dipartimento di Informatica UNIBA; Massimo Iaquinta U.O Statistiche di Ateneo UNIBA; Paolo Contini Osservatorio sulle Transizioni Lavorative CIRPAS; Teresa Fiorentino Responsabile Career Management Service.

La tavola rotonda costituisce un momento prezioso per avere un quadro internazionale e nazionale del fenomeno dei Neet rapportato alle Università (tema non particolarmente sviluppato) , per comprendere quali azioni possano prevenire e intervenire nei casi di potenziali carriere disperse , per conoscere le buone pratiche già attive in UNIBA ed in altri Atenei italiani.

Si è costruito un prezioso network con le tante realtà partecipanti alla tavola rotonda, che rendono il progetto “I Neet you” una delle più significative attività di Terza Missione dell’Ateneo Barese.Grande attenzione mediatica, politica e sociale per la tavola rotonda “I NEET you. Il ruolo dell’Università nel contrasto al fenomeno dei NEET” organizzata dal Dipartimento For.Psi.Com. .

Partendo dal dato dei 250 mila Neet tra i 15 e i 34 anni presenti in Puglia la tavola rotonda ha focalizzato l’attenzione su giovani universitari dell’ateneo barese che hanno abbandonato prematuramente il proprio percorso di studi contribuendo ad incrementare l'”esercito” dei Neet (Not in education, employment or training) che vede l’Italia, con quasi 3 milioni di giovani che non studiano né lavorano, al primo posto in Europa.

La tavola rotonda ha visto connessi i tre piani del fenomeno: quello scientifico (in un’ottica interdisciplinare), quello politico (con la presenza della Regione Puglia e del Consiglio Regionale pugliese), e quello sociale (Sindacato, Terzo Settore).

Innovativo l’approccio illustrato dal prof. Maurizio Gabbrielli, Direttore del Dipartimento di Informatica, Ingegneria e Scienze dell’Università di Bologna che ha introdotto il tema dell’intelligenza artificiale nel settore educativo individuando modelli predittivi utili a monitorare per tempo le possibili cause di insuccesso nel percorso universitario.

La tavola rotonda che ha visto la partecipazione dell’Assessore Regionale Sebastiano Leo ha inteso creare un network efficace per mettere in trasparenza il fenomeno Neet in ambito accademico, per predisporre azioni a contrasto all’abbandono universitario e per favorire l’incontro con le realtà produttive del territorio per sostenere processi di occupazione. Durante l’incontro è stato restituito un quadro sullo stato della dispersione universitaria alla luce delle trasformazioni normative e socioeconomiche che hanno investito il nostro Paese e si sono poste la basi per un’azione di potenziamento delle azioni tra l’università, le istituzioni e il territorio in un’ottica di Terza Missione. Il Magnifico Rettore prof. Stefano Bronzini ha sottolineato come grazie anche a un sistema fiscale di agevolazione, l’Ateneo barese sia riuscita a recuperare 1000 studenti che avevano interrotto il percorso accademico sottolineando come questa tema sia prioritario per l’Ateneo barese. Il Magnifico Rettore Pierpaolo Limone, Delegato CRUI all’Orientamento ha evidenziato come si debba anche tener conto che il 40% degli studenti universitari pugliesi decida dopo la triennale di trasferirsi in Atenei del nord Italia ed ha informato i partecipanti di uno stanziamento di 250 milioni di euro (fondo PNRR)per fare orientamento in quei contesti che normalmente non riescono ad attrarre studenti.

La tavola rotonda ha rappresentato un momento prezioso per avere un quadro internazionale e nazionale del fenomeno dei Neet rapportato alle Università, per comprendere quali azioni di prevenzione ed intervento possano essere attivate rispetto alle carriere disperse e per conoscere le buone pratiche già attive in UniBa ed in altri Atenei italiani. Larghissima la partecipazione registrata e grande l’attenzione da parte degli studenti sul tema, tra i tanti trattati dal prof. Fornasari, dell’innovazione didattica come strumento attrattivo dei nostri corsi di laurea.

(foto a destra: Pierpaolo Limone, Alberto Fornasari e Maurizio Gabbrielli)