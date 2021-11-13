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Via Francigena-Appia Antica, bando per il tratto Gravina in Puglia-Altamura Città metropolitana di Bari, domande presentate entro giovedì

14 Novembre 2021
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Di Nino Sangerardi:

La Città Metropolitana di Bari ha indetto la gara per progettare architettura e ingegneria,fattibilità tecnica e economica,prefattibilità ambientale dell’intervento  denominato “  Realizzazione del tratto Ciclovia Eurovelo 5-via Romea Francigena( Londra-Roma-Brindisi ) di collegamento tra gli abitati di Gravina e Altamura fino alla Masseria Jesce lungo la via Appia Antica ”.

La base d’asta ammonta a 252.303,37 euro oltre Iva , criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa , incarico da svolgere entro 180 giorni dall’assegnazione definitiva . Le offerte di partecipazione da inviare entro le ore 12 dell’11 novembre 2021.

Iniziativa ratificata ,alcuni anni fa,  dalla Giunta regionale con dotazione  finanziaria  riconducibile al POR 2016-2020  pari a 7.400.000,00 euro.

Il percorso EuroVelo 5 parte da Londra,ripercorre l’antica via dei Pellegrini fino a Roma e lungo il corridoio dell’Appia Antica entra nelle Puglie,passando per i Comuni della Daunia attraversa la Basilicata nei pressi di Venosa,rientra in territorio pugliese tramite Gravina e Altamura e Grottaglie per terminare a Brindisi.

Un tragitto dichiarato dal Consiglio d’Europa, nel 1994, itinerario turistico e culturale che presenta non poche potenzialità di valorizzazione economica delle zone attraversate e sviluppo cicloturistico.

Lungo l’Appia Antica in prossimità di Altamura e al confine territoriale tra Puglia e Basilicata vi è la Masseria Jesce già stazione per il cambio dei cavalli al tempo dei Romani,poi masseria fortificata e azienda agricola,attualmente Bene archeologico ubicato in un punto strategico tra le città di Altamura,Gravina e Matera(patrimonio Unesco) ; e incrociando Gravina la condotta ciclabile giunge a Castel del Monte(patrimonio Unesco).

Risale all’anno 2017 la firma del protocollo d’intesa tra Regione Puglia,Città Metropolitana di Bari,Parco nazionale Alta Murgia,Comuni di Matera e Altamura e Gravina,con oggetto la “realizzazione del sistema di Ciclovia di collegamento su strade provinciali e comunali”.

Il 25 luglio 2018 si stabilisce di mettere in atto il tratto Altamura(Jesce)-Gravina affidando programma ed esecuzione dei lavori alla Città Metropolitana barese .

 


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