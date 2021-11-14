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Az Picerno-Virtus Francavilla Fontana, Bari-Vibonese, Catania-Foggia, Monopoli-Taranto, Paganese-Fidelis Andria e la serie D girone H Calcio, gli impegni delle squadre pugliesi oggi

14 Novembre 2021
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Calcio serie C girone C: alle 15 l’inizio di Catania-Foggia. Alle 17,30 si disputano, fra le partite in programma oggi, Az Picerno-Virtus Francavilla Fontana, Bari-Vibonese, Monopoli-Taranto e Paganese-Fidelis Andria.

Bitonto-Bisceglie, Brindisi-Team Altamura, Francavilla in Sinni-Casarano, Mariglianese-Gravina in Puglia, Nocerina-Audace Cerignola, San Giorgio 1926-Molfetta, Sorrento-Città di Fasano e Virtus Matino-Nardò fra le partite in programma oggi (inizio alle 14,30) per la serie D girone H.

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