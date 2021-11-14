Calcio serie C girone C: alle 15 l’inizio di Catania-Foggia. Alle 17,30 si disputano, fra le partite in programma oggi, Az Picerno-Virtus Francavilla Fontana, Bari-Vibonese, Monopoli-Taranto e Paganese-Fidelis Andria.
Bitonto-Bisceglie, Brindisi-Team Altamura, Francavilla in Sinni-Casarano, Mariglianese-Gravina in Puglia, Nocerina-Audace Cerignola, San Giorgio 1926-Molfetta, Sorrento-Città di Fasano e Virtus Matino-Nardò fra le partite in programma oggi (inizio alle 14,30) per la serie D girone H.