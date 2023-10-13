Di seguito un comunicato diffuso da Sermartina:



Sabato 14 e domenica 15 ottobre anche Martina Franca partecipa alle giornate nazionali della campagna “Io non rischio – Buone pratiche di protezione civile”. Per scoprire come ciascuno di noi può contribuire a ridurre rischi come terremoto, alluvione, maremoto, rischio vulcanico e incendi boschivi, l’appuntamento è in Piazza XX Settembre.

La due-giorni, che chiuderà la Settimana Nazionale della Protezione Civile, porterà migliaia di volontarie e volontari di protezione civile ad animare punti informativi in tutta Italia, in oltre mille piazze dalle grandi città alle isole minori, per diffondere quella cultura della prevenzione attraverso cui ciascuno può fare la differenza nella sicurezza propria e di chi gli sta intorno.

L’evento è patrocinato dall’amministrazione comunale, che coglie occasione per diffondere il piano comunale di protezione civile, recentemente aggiornato. Gianfranco Palmisano, sindaco di Martina Franca e autorità locale di Protezione Civile, sostiene l’evento consapevole dell’importanza che il sistema di protezione civile riveste in città, attivo in ogni circostanza. “IO NON RISCHIO si conferma una grande operazione di coinvolgimento della cittadinanza che parte del basso, grazie alla partecipazione del volontariato. Oggi più che mai occorre consolidare la consapevolezza che i cittadini sono parte attiva nel sistema di protezione civile e che in caso di emergenza possono veramente fare la differenza. Ogni anno, a causa dei cambiamenti climatici, assistiamo a fenomeni sempre più frequenti e intensi: è indispensabile che le persone sappiano come comportarsi a tutela della sicurezza loro e degli altri.”

Io non rischio è una campagna di comunicazione pubblica sulle buone pratiche di protezione civile basata sulla sinergia tra scienza, volontariato e istituzioni, che si rivolge a tutti, con messaggi chiari e riconoscibili, per trasformare la consapevolezza in azione, 365 giorni l’anno. Io non rischio è promossa dal Dipartimento della Protezione Civile con Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze), Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), Reluis (Rete dei Laboratori Universitari di Ingegneria Sismica), Fondazione Cima (Centro Internazionale in Monitoraggio Ambientale), Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Sul sito ufficiale www.iononrischio.gov.it e sui profili social della Campagna (Facebook, Twitter e Instagram) è possibile consultare materiali informativi, reperire informazioni utili e aggiornamenti sugli appuntamenti in programma.