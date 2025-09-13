Di seguito il comunicato:

L’estate sta finendo, ma a Zapponeta c’è una certezza che non passa mai: il Priscio non deve mancare. E questa volta arriva in una veste nuova, fresca e sorprendente: un gelato.

Si chiama “Il Priscio”, ed è il nuovo gusto firmato da Giacomoantonio De Feo, servito in esclusiva al Dreamer Cafè. Non è solo un dolce: è un inno alla pugliesità più autentica, quella che non si racconta ma si vive, con il sorriso stampato in faccia e il sole negli occhi.

Cos’è “Il Priscio”?

In Puglia, il priscio è un sentimento viscerale, un entusiasmo che scoppia all’improvviso. È la gioia di ritrovare un amico, l’euforia di una cosa bella, l’orgoglio di appartenere a un luogo unico. È lo stato d’animo che ti prende a Zapponeta quando il cielo si accende di rosso al tramonto, quando balli in piazza senza pensieri, o quando assaggi qualcosa di talmente buono da sorridere a occhi chiusi.

Ed è proprio questo che De Feo ha trasformato in un gelato. Gli ingredienti? Segreti. Ma non serve saperli: bastano fantasia e cuore per dare vita a un gusto che diventa emozione.

Un gusto che racconta un’identità

Dopo la “Bandiera Blu da bere”, De Feo ha voluto lasciare un altro segno. Non un semplice prodotto, ma un simbolo che parla di Zapponeta, della sua estate leggera e intensa, del suo spirito accogliente e delle sue radici forti.

«Il Priscio non si può spiegare. Si prova. E a Zapponeta, lo provi ogni giorno», racconta De Feo con un sorriso che vale più di mille parole.

Dove provarlo

Per scoprire che sapore ha la felicità in versione zapponetana, basta passare dal Dreamer Cafè. È lì che “Il Priscio” viene servito con la stessa energia con cui è nato, pronto a conquistare palati e cuori.

Una cosa è certa: anche quando l’estate lascia spazio all’autunno, a Zapponeta il Priscio non finisce mai.