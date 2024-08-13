Di seguito il comunicato:



Via alla III edizione del Ballinsè, Festival Internazionale dei Balli, dei Suoni e della Cultura Popolare che dal 13 al 18 agosto vi aspetta a Panni, in provincia di Foggia, per farvi vivere un’esperienza unica e…Senza Sjénze! Quest’anno il Festival celebra la Restanza; la scelta di restare e prosperare nella propria terra. Ospite d’onore il regista Michele Placido, che il 17 agosto raggiungerà il popolo del Ballinsè per un saluto molto speciale.

La kermesse-green, promossa e organizzata da Rione Popolare (Associazione di Promozione Sociale), con il Patrocinio del Comune di Panni, della Regione Puglia, della Provincia di Foggia, della Rete dei Comuni dei Monti Dauni e del Teatro Pubblico Pugliese, accoglierà 3.000 partecipanti con tante novità tra arte, cultura e bellezza.

Per 5 giorni l’incantevole borgo dei monti dauni ospiterà 25 concerti con artisti internazionali, di cui 1 all’alba con la talentuosa violinista H.E.R, che accompagnerà il pubblico in un percorso di risveglio attraverso le note del suo eclettico violino. E ancora: 47 seminari, 4 open-stages, sagre, Panni-Expo, momenti letterari, una mostra fotografica e la finale del Just Folk Radiovision Contest, dedicato ai talenti emergenti della musica e dei balli popolari. Patron del Contest é Eugenio Bennato per la sezione musica e Luciano Cannito, per la danza.

Grande attesa il 15 agosto per Ciccio Merolla, percussionista e simbolo della scena musicale partenopea.

Dalla Francia arrivano i Ciac Boum e gli Oraj da Tolosa, che si esibiranno in un concerto fluo. Il Festival darà ampio spazio anche alle tradizioni del Sud-Italia con una varietà di gruppi tra i quali, Duo Amati Sactigna, Paranza Vesuviana, Trio Piscopo, Coppola Conte e Lavinia Mancusi Ruma.

Tra gli artisti anche la cantautrice Roberta Palumbo, che a Panni ha girato il video dedicato alla sua canzone ‘Ruba di notte l’amore’ con la quale si è esibita su RaiUno, ospite della trasmissione La Volta Buona.

Il Ballinsé è anche la patria di artisti e artigiani noti o da scoprire, di ottimo cibo ma, soprattutto, come afferma Rocco Gesualdi, direttore artistico del Festival: “Della bellezza racchiusa nell’individualità di ognuno dei partecipanti, che è quello che dona al Ballinsé la sua unicità”.

UN FESTIVAL “SENZA SJÉNZE…”

Perché è divertente, spensierato, da vivere tutto d’un fiato ma, soprattutto, denso di valori: in primis l’accoglienza.

Il Festival ospiterà la comunità marocchina e rumena, che delizieranno il popolo del Ballinsè con i loro piatti tipici e la loro tradizione coreutica e musicale.

Fondamentale l’attenzione al rispetto dell’ambiente, attraverso azioni concrete e in linea con alcuni obiettivi dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite: ridurre gli sprechi, l’utilizzo di materiali monouso, il baratto sospeso che regala nuova vita a capi ed oggetti, il riutilizzo delle piante che, dopo aver abbellito i palchi, saranno nuovamente piantate in paese.

IL VALORE DELLA “RESTANZA”

Il Ballinsè è uno strumento per i giovani di Panni (e non), per immaginare il futuro nella propria terra. Artisti o produttori locali possono accedere ad un pubblico ampio e dimostrare che, con impegno e creatività, è possibile realizzare i propri sogni, tenendo accesa la “fiammella” della Restanza, tema centrale della kermesse di quest’anno.

Il concetto di “Restanza” è, infatti, raffigurato nella locandina della III edizione del Festival: la donna serpente, simbolo di rinascita e rinnovamento, tenacemente avvinghiata all’asso di bastoni, un pezzo di legno che può sembrare secco, ma da cui spunta una fogliolina, sinonimo di speranza.

Lo sottolinea Rocco Gesualdi: “più che economico, il Ballinsé è un investimento sentimentale”. Ne parlerà anche la scrittrice Maria Panarese che, con la sorella Jessica, sulla Restanza ha scritto un libro che presenterà il 13 agosto al Ballinsé.

Il Ballinsè ringrazia la preziosa collaborazione degli Sponsor: Amacon Immobiliare S.R.L, Avicola del Sole, Azienda Agricola Biodinamica Menichella e Figli, Azienda Agricola Campanile, Azienda Agricola Carbone Andrea, Azienda Agricola Gesualdi Simone Alessio, Dac Termoidraulica SRL di De Stefano Antonio Carmine, Piccolo Caseificio da Zio Pietro di Gattulli Pietro, DM Costruzioni S.R.L, Elleci Cartoleria Edicola, Emporio Tutto per Tutti di Gesualdi Assunta Anna, Frantoio Ingegno, Global Center Fruit di De Cotiis Carlo, Il Mulino di Puglia, Posta Guevara, Rosso Gargano, Saura Prosciutti, Tamma, Vini Catalano, Volpe Costruzioni.