Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:



Dopo l’osservazione astronomica che ha animato la sera del 10 agosto, il progetto “Galattica Orsara” torna con un’altra iniziativa nell’ambito delle attività estive programmate. Mercoledì 14 agosto 2024, ad Orsara di Puglia, a partire dalla mezzanotte, presso corso della Vittoria si svolgerà “Silent Disco” all’interno della Notte Bianca. Si tratta di un particolare tipo di evento musicale durante il quale i partecipanti ballano ascoltando la musica individualmente attraverso cuffie o auricolari che potranno essere ritirati gratuitamente alla postazione di Galattica.



Anche questa iniziativa è organizzata dal progetto “Galattica Orsara” – promosso dal Comune di Orsara di Puglia in qualità di ente capofila e gestito dalla cooperativa sociale Medtraining. Orsara di Puglia, infatti, è entrata a far parte dei Nodi di “Galattica – Rete Giovani Puglia”, con l’obiettivo di accompagnare i giovani del territorio verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica, favorendone l’autonomia, il protagonismo e l’inserimento attivo nelle comunità locali. Il progetto “Galattica Orsara” è quindi un’azione della Regione Puglia, a cura della Sezione Politiche Giovanili e di ARTI – Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, diretta a fornire ai giovani pugliesi servizi per l’informazione, l’accompagnamento e il supporto all’attivazione ed a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari, all’interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile.

Per info e prenotazioni: galattica.orsara@gmail.com – tel. 351.2451333