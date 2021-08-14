Nella notte di sono registrati trenta gradi in zone costiere del Gargano, si sono sfiorati nelle zone pianeggianti del tarantino. Oggi e domani, come ieri e in realtà diversi giorni, Puglia ancora alle prese con il gran caldo: con temperature ai livelli anche di quaranta gradi e, fra le città campione per ondate di calore, Bari bollino rosso. Anche a ferragosto.
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