Nella notte di sono registrati trenta gradi in zone costiere del Gargano, si sono sfiorati nelle zone pianeggianti del tarantino. Oggi e domani, come ieri e in realtà diversi giorni, Puglia ancora alle prese con il gran caldo: con temperature ai livelli anche di quaranta gradi e, fra le città campione per ondate di calore, Bari bollino rosso. Anche a ferragosto.