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Ondate di calore: Bari bollino rosso fino a domani Puglia, meteo: in alcune zone a quota trenta gradi nella notte

14 Agosto 2021
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Nella notte di sono registrati trenta gradi in zone costiere del Gargano, si sono sfiorati nelle zone pianeggianti del tarantino. Oggi e domani, come ieri e in realtà diversi giorni, Puglia ancora alle prese con il gran caldo: con temperature ai livelli anche di quaranta gradi e, fra le città campione per ondate di calore, Bari bollino rosso. Anche a ferragosto.

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