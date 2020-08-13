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4 Maggio 2026
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Rt: Puglia 1,14 Indice di trasmissibilità corona virus

14 Agosto 2020
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Di Francesco Santoro:

Ulteriore aumento dell’indice di trasmissibilità del Coronavirus in Puglia, che tocca quota 1.14 (la scorsa settimana era 1.1) e supera quindi la soglia di guardia. Stesso discorso vale per Sicilia (1.41), Abruzzo (1.33), Toscana (1.28), Veneto (1.2), Lombardia (1.13), Liguria (1.05), Piemonte (1.04) e Marche (1.02). L’Rt, con parametro introdotto sulla base delle misure di contenimento adottate, rappresenta il potenziale di persone contagiabili da una persona infettata dal nuovo virus. Secondo l’Istituto superiore di sanità e il ministero della Salute, la situazione in Italia è «di transizione con tendenza ad un progressivo peggioramento». Per quanto concerne i focolai (sono 925, 225 dei quali nuovi), «se ne registrano diversi, alcuni di dimensioni rilevanti, in gran parte dovuti a casi importati dall’estero o a persone che rientrano da viaggi per turismo. Per questo è importante continuare a seguire le indicazioni delle autorità sanitarie, evitare assembramenti, tenere comportamenti prudenti, mentre da parte sua la sanità pubblica deve fare quello che ha fatto finora con tempestività, identificare i focolai e contenerli rapidamente».


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