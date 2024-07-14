Fasano a quota 32,3 gradi all’una di notte (immagine tratta da schema della protezione civile della Puglia). Altre zone della Puglia, da nord a sud della regione, oltre i trenta. Dopo la giornata canicolare, notte calda e la prospettiva per oggi è analoga a quella di ieri.
Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:
Legenda: Livello 0 – Livello 1 – Livello 2 – Livello 3
|Citta’
|12/07/2024
|13/07/2024
|14/07/2024
|.ANCONA
|.BARI
|.BOLOGNA
|.BOLZANO
|.BRESCIA
|.CAGLIARI
|.CAMPOBASSO
|.CATANIA
|.CIVITAVECCHIA
|.FIRENZE
|.FROSINONE
|.GENOVA
|.LATINA
|.MESSINA
|.MILANO
|.NAPOLI
|.PALERMO
|.PERUGIA
|.PESCARA
|.REGGIO CALABRIA
|.RIETI
|.ROMA
|.TORINO
|.TRIESTE
|.VENEZIA
|.VERONA
|.VITERBO
* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (https://simc.arpae.it/servibollettino/bollettino_calore_bologna/)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/boll/bollettino_calore_comune_torino.pdf)