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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Puglia, caldo: anche oltre i 32 gradi nella notte. Bari oggi codice arancione Bollettino ondate di calore: undici città in rosso

14 Luglio 2024
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Fasano a quota 32,3 gradi all’una di notte (immagine tratta da schema della protezione civile della Puglia). Altre zone della Puglia, da nord a sud della regione, oltre i trenta. Dopo la giornata canicolare, notte calda e la prospettiva per oggi è analoga a quella di ieri.

Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

Legenda: Livello 0 Livello 0Livello 1 Livello 1Livello 2 Livello 2Livello 3 Livello 3

Citta’ 12/07/2024 13/07/2024 14/07/2024
.ANCONA Livello3 Livello3 Livello3
.BARI Livello1 Livello2 Livello2
.BOLOGNA Livello3 Livello3 Livello3
.BOLZANO Livello0 Livello0 Livello1
.BRESCIA Livello1 Livello0 Livello0
.CAGLIARI Livello1 Livello1 Livello1
.CAMPOBASSO Livello3 Livello3 Livello3
.CATANIA Livello1 Livello1 Livello1
.CIVITAVECCHIA Livello1 Livello1 Livello1
.FIRENZE Livello3 Livello3 Livello3
.FROSINONE Livello3 Livello3 Livello3
.GENOVA Livello0 Livello0 Livello0
.LATINA Livello3 Livello3 Livello3
.MESSINA Livello1 Livello1 Livello1
.MILANO Livello1 Livello0 Livello0
.NAPOLI Livello0 Livello0 Livello1
.PALERMO Livello1 Livello1 Livello2
.PERUGIA Livello3 Livello3 Livello3
.PESCARA Livello3 Livello3 Livello3
.REGGIO CALABRIA Livello1 Livello1 Livello1
.RIETI Livello3 Livello3 Livello3
.ROMA Livello3 Livello3 Livello3
.TORINO Livello0 Livello0 Livello0
.TRIESTE Livello3 Livello1 Livello1
.VENEZIA Livello2 Livello1 Livello1
.VERONA Livello2 Livello1 Livello0
.VITERBO Livello3 Livello3 Livello3

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (https://simc.arpae.it/servibollettino/bollettino_calore_bologna/)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/boll/bollettino_calore_comune_torino.pdf)

 

 


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