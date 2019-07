Battiti live: a Trani stasera il quarto appuntamento

Di seguito il comunicato diffuso da Radionorba:

Domenica 14 luglio è in programma la terza tappa del Radionorba Battiti Live. L’appuntamento è poco dopo le ore 21 in piazza Quercia, con lo sfondo dello splendido porto e della Cattedrale di Trani.

Battiti torna in una delle più belle perle dell’Adriatico dopo sei anni e questo rende particolarmente febbrile l’attesa. A renderla letteralmente eccitante per gli organizzatori, invece, è l’ottimo risultato della prima puntata su Italia1 di mercoledì scorso: l’unico appuntamento televisivo musicale dell’estate italiana 2019 ha infatti debuttato in prima serata sfiorando l’11% di share commerciale. La tappa di Trani sarà trasmessa come sempre in diretta da Radionorba e Telenorba mentre per rivederla su Italia1 bisognerà attendere il 24 luglio, ma intanto c’è da vivere tutto d’un fiato lo show dal vivo, in piazza.

Il direttore artistico Alan Palmieri, che conduce lo spettacolo con Elisabetta Gregoraci, è abbottonassimo sulla scaletta. Si lascia sfuggire solo che apertura e chiusura saranno affidati, in entrambi i casi, a un duetto. Già, ma a chi? Perché nel cast, di duetti, ce ne sono almeno 3: il rapper Shade con la cantante pop Federica Carta, che con “Senza farlo apposta” hanno ottenuto un grande successo e oltre 30milioni di visualizzazioni su YouTube; un rapper e una cantante pop lanciata dalla tv, Mr Rain & Martina Attili, con il singolo “La Somma”; Benji & Fede, con il singolo “Dove e quando”, con cui si apprestano a bissare il successo di “Moscow Mule”. Se vogliamo un duetto è anche quello virtuale di “Dolceamaro”, il tormentone dell’estate 2019 firmato da Cristiano Malgioglio, con la partecipazione di Barbara d’Urso. Si aprirà e si chiuderà con due di questi grandi nomi, ma sul palco di Battiti, a Trani, saliranno tanti altri artisti di primissimo piano: Le Vibrazioni, una delle band più amate, che festeggia 20 anni di carriera, in radio con un nuovo singolo “L’amore mi fa male”; il grande interprete e performer Nek, in radio con il nuovo singolo “Alza la radio”; Paola Turci, tornata quest’anno con un nuovo album; Irama, che dopo il successo de “La ragazza con il cuore di latta” e “Nera”, è ora in classifica il suo singolo estivo “Arrogante”; Annalisa, una delle migliori interpreti femminili, in radio con un brano dal sound estivo “Avocado toast”; Sergio Sylvestre con “Parolacce”, singolo molto allegro e irriverente; Enrico Nigiotti, dopo il successo primaverile di “Nonno Hollywood” e la collaborazione con Gianna Nannini, ora torna in rotazione con “Notturna”; Giordana Angi, tra le protagoniste dell’ultima edizione di Amici, fresca di disco d’oro per “Casa”; Bianca Atzei, che proporrà il suo ultimo singolo “La mia bocca”. In scaletta anche i Giant Rooks, band internazionale proveniente dalla Germania, ai vertici delle classifiche di tutta Europa con “Wild Stare”, e due rapper, Rocco Hunt, in radio con “Benvenuti in Italy”, e Jake la Furia, che sta già spopolando online con “Sei del mattino”, un brano che trascinerà il pubblico. Immancabile, inoltre, l’appuntamento con Gabry Ponte e la sua “discoteca italiana”, un remix di successi di ogni tempo pensato in esclusiva per Battiti Live.

“Eccezione fatta per Irama, che riaccogliamo con grande entusiasmo dopo la splendida performance di Vieste, sarà un cast completamente nuovo rispetto alle prime due puntate e come sempre di primissimo livello su tutti i target”, sottolinea il presidente di Radionorba Marco Montrone. “A Trani torniamo con grande piacere, mancavano da qualche anno, è indiscutibilmente una delle città più belle della Puglia e della stessa uno dei simboli più riconosciuti in Italia e all’estero. Sarà una cornice straordinaria per lo show e la valorizzaremo anche con le riprese aeree realizzate con due droni che ci restituiranno in diretta immagini mozzafiato perché per noi location e pubblico contribuiscono in egual misura al cast artistico al raggiungimento della cifra stilistica dello show che vogliamo”.

“In tutta la Puglia questa è un’estate veramente speciale per i tanti eventi di spettacolo e culturali e per la bellezza dei luoghi nei quali sono organizzati”, sottolinea l’Assessore all’Industria Turistica e Culturale, Loredana Capone. “E fra questi la musica ha un ruolo da protagonista, che sia classica, jazz o pop come nel caso di Battiti, che attira un pubblico di tutte le età. Il mare, il paesaggio, i monumenti di Trani saranno uno sfondo eccezionale per la terza tappa. Un territorio fantastico quello di Trani e della Bat, che, in particolare questa estate, offre un cartellone di eventi e spettacoli molto ricco come il Festival del Tango, Giullare, il Festival Nazionale del Teatro Contro Ogni Barriera, il Concerto Sinfonico “Sveva Classica”, la manifestazione Libri nel Borgo Antico. Il clou a settembre con la diciottesima edizione dei Dialoghi di Trani e con la Disfida di Barletta”.

“Dopo diversi anni siamo lieti di tornare ad ospitare un evento di grande impatto popolare e mediatico come Battiti Live”, aggiunge il sindaco di Trani Amedeo Bottaro. “Lo spettacolo impreziosisce la nostra dinamica stagione estiva e rimarca il ruolo della Città come uno dei più importanti bacini di attrattività turistica della Puglia”. “Battiti Live”, prosegue il primo cittadino, “sarà anche un evento cardioprotetto. Come di consueto, con l’arrivo di grandi eventi, azioniamo la macchina del servizio di emergenza-urgenza in collaborazione con le associazioni “Gesti di vita onlus” e “Operatori emergenza radio”. L’iniziativa ha un duplice significato: tutelare la salute degli artisti che si esibiscono sul palco e del pubblico presente in piazza ed utilizzare la popolarità delle star della tappa di Trani per diffondere un messaggio di cultura della prevenzione”.

Lo show anche quest’anno andrà in onda in diretta televisiva su Telenorba e RadionorbaTv, oltre che, come detto, in differita su Italia1, e poi naturalmente in diretta sulle frequenze di Radionorba e in streaming su radionorba.it e su norbaonline.it , e potrà essere seguito e commentato sui social con l’hastag #battitilive.

Lo show, organizzato con il patrocinio di Regione Puglia e Comune di Trani, inizierà alle 21 circa, ma le attività in piazza cominceranno sin dal primo pomeriggio, con il sound check e un pre show pomeridiano condotto dai dj della radio del sud Marco Guacci e Claudia Cesaroni con musica, divertimento e tanti gadget offerti dagli sponsor di Battiti Live. Quest’anno i partner dell’evento sono Tim, Fiat, Coca Cola Future Legend, Nuii, Carta Wow, Dok e Famila, Nintendo Switch, Acqua Amata e Caseificio Montrone, hair stylist ufficiale Wella. L’ingresso è come sempre gratuito.

