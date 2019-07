Barletta: 50enne punto da vedova nera, salvo con l’antidoto arrivato da Pavia

L’uomo stava facendo dei lavori agli arenili di Margherita di Savoia. È stato punto da una malmignatta, ragno della famiglia della vedova nera. Di lì a poco, sintomi come sudore, dolori articolari e uba situazione sempre più grave, tanto da rendere necessario il ricovero in ospedale. Lì la situazione è stata definita critica ed è stato preso contatto con il centro specializzato di Pavia. Individuata, dalla descrizione dei sintomi, la patologia, è stato immediatamente inviato in Puglia, in aereo di linea, l’antidoto. In tre ore il medicinale è giunto a Barletta ed è stata realizzata la terapia che ha salvato la vita al cinquantenne.