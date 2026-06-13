Di seguito la comunicazione del Comune di Martina Franca:

𝐑𝐨𝐚𝐝 𝐭𝐨 𝐁𝐚𝐭𝐭𝐢𝐭𝐢: 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟔.𝟎𝟎 𝐩𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐗𝐗 𝐒𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞

𝐋’𝐚𝐩𝐩𝐮𝐧𝐭𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐥𝐚 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚̀ 𝐞̀ 𝐢𝐧 𝐩𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐗𝐗 𝐒𝐞𝐭𝐭𝐞𝐦𝐛𝐫𝐞 con i conduttori di Radio Norba, tra musica d’ascolto e animazione a cura dei dj dell’emittente radiofonica. Nella medesima piazza sarà allestito il villaggio commerciale, con stand e iniziative che coinvolgeranno il pubblico.

Saranno presenti:

Raf – icona della musica pop italiana

Fred De Palma – artista tra i più amati dal giovane pubblico

Alle 21 in Piazza Maria Immacolata verranno effettuate le registrazioni di alcuni video (non si tratta di un concerto) che andranno in onda a luglio su Canale 5 all’interno delle puntate di TIM Battiti Live. Dalle ore 18.30 la piazza sarà chiusa per le prove generali delle riprese televisive.

L’Amministrazione Comunale ringrazia i commercianti e tutti gli esercenti che con la loro disponibilità e cortesia stanno collaborando alla buona riuscita dell’evento, un’ottima occasione di promozione per la città di Martina Franca in prima serata sulle reti nazionali. Inoltre, l’Amministrazione invita i cittadini agli eventi previsti in piazza XX Settembre e chiede gentilmente di attenersi alle indicazioni organizzative e a collaborare per la positiva riuscita della tappa di Road to Battiti.

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Di seguito un comunicato diffuso da Mediaset:

Dopo il successo della serata di ieri sera a Manfredonia dove Irama e J-AX hanno entusiasmato il pubblico presente, tra poche ore Raf e Fred De Palma accenderanno il palco di Martina Franca e da domani comincerà l’attesa per le successive tre imperdibili tappe del tour che anticipa la kermesse dell’estate.

Il prossimo fine settimana “Road to Battiti”, l’anteprima itinerante che accompagnerà il pubblico verso il grande evento “TIM Battiti Live”, in onda a luglio su Canale 5, farà tappa in altre tre suggestive località della Puglia.

Venerdì 19 giugno a Bari andrà in scena una festa doppia: Serena Brancale, Levante e Delia e The Kolors si esibiranno sul palco principale in Largo Giannella, mentre il villaggio dei partner, con attività, intrattenimento e momenti dedicati ai presenti, sarà allestito sul Molo San Nicola.

Sabato 20 giugno appuntamento ad Alberobello con l’esibizione di Annalisa sullo stage in Largo Martellotta. Il villaggio sarà situato in Via Don Francesco Gigante.

Domenica 21 giugno tutti pronti a vivere l’esibizione di Achille Lauro sul palco in Largo Gelso a Polignano a Mare. Il villaggio sarà allestito in Via San Vito.

In tutte le tappe a partire dalle 18 i conduttori di Radio Norba accompagneranno il pubblico con musica, divertimento e con interviste esclusive agli artisti poco prima della loro esibizione. Alle 21 spazio alle attesissime performance live.

Ingresso libero fino al raggiungimento della capienza consentita.