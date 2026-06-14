Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Nessuna esclusione: Eshkol Nevo sarà al Libro Possibile. Il festival risponde così alla petizione e agli appelli che, da settimane, chiedono di cancellare la partecipazione dello scrittore israeliano dal programma della XXV edizione.

”Da venticinque anni – dichiara la direttrice artistica del festival Rosella Santoro – il Libro Possibile porta la cultura nelle piazze e accoglie voci, sensibilità e posizioni differenti – anche quando sono distanti tra loro – nell’ottica di creare dibattito, oltre le semplificazioni.

Crediamo nell’analisi delle complessità, così come crediamo nella libera e pacifica espressione del dissenso che è parte dell’essenza democratica. Nell’appello che chiede l’esclusione di Eshkol Nevo si afferma che il mondo della cultura non può comportarsi come se nulla stesse accadendo. Il Libro Possibile non lo ha fatto e non lo farà. Proprio per questo, come festival culturale intendiamo raccontare e offrire strumenti per comprendere la complessità del presente. Non possiamo identificare uno scrittore con le scelte politiche del governo del suo Paese. Abbiamo preso atto che Nevo ha pubblicamente invocato la pace, indicato nel dialogo e nei negoziati l’unica soluzione possibile e preso le distanze da esponenti dell’attuale governo israeliano. La sua voce, quindi, sarà ascoltata insieme a quelle di Wael Al-Dahdouh, Widad Tamimi, Lorenzo Tondo e degli altri ospiti che affronteranno il dramma di Gaza e del Medio Oriente. Saranno presenti anche autorevoli esponenti della Chiesa, da sempre impegnata nella promozione del dialogo e nella costruzione della pace nei luoghi martoriati da guerre e occupazioni. Come sempre in 25 anni di storia del Libro Possibile porteremo nello spazio pubblico un confronto civile e costruttivo’.

Il festival, nato in Puglia venticinque anni fa, celebra quest’anno la sua XXV edizione con un cartellone di ampio respiro, in linea con la sua storia e la sua missione: portare la cultura fuori dai luoghi convenzionali e farla vivere nelle piazze.

Oggi Il Libro Possibile è tra le esperienze italiane più riconosciute di cultura in piazza: una biblioteca a cielo aperto che, ogni estate, porta nelle strade e nei luoghi più iconici della Puglia centinaia di autori, giornalisti, scienziati, magistrati, artisti, imprenditori, rappresentanti delle istituzioni e protagonisti del dibattito pubblico.

Tra gli ospiti annunciati, oltre a Eshkol Nevo, presente il 21 luglio a Vieste, il 10 luglio a Polignano a Mare interverrà Wael Al-Dahdouh, capo dell’ufficio di Al Jazeera a Gaza e volto simbolo internazionale del giornalismo sotto assedio. Dopo aver perso gran parte della sua famiglia sotto i bombardamenti, Al-Dahdouh ha continuato a raccontare la guerra in prima linea, incarnando il senso più profondo della professione.

Il festival aprirà anche uno spazio di dialogo dedicato alla pace, affidato ad alcune voci di riferimento della Chiesa cattolica. Nasce così il “Discorso alla Pace”, un momento di riflessione civile e spirituale che si inserisce nel tema della XXV edizione, “Discorso all‘Umanità”, ispirato al celebre appello finale de Il grande dittatore di Charlie Chaplin: una chiamata alla responsabilità, alla libertà, alla gentilezza e alla conoscenza contro la paura.

Il programma di Polignano a Mare attraversa narrativa, attualità, geopolitica, economia, scienza, educazione, ambiente, legalità, costume, spettacolo e nuove generazioni. Presto sarà pubblicato online anche il cartellone di Vieste.

Ecco gli ospiti in ordine alfabetico presenti nella tappa di Poligano a Mare:

Laura Adriani; Wael Al-Dahdouh; Elda Alvigini; Stefania Auci; Benedetta Barone; Luca Bianchini; Marco Bonini; Cristiano Borsi; Annarita Briganti; Sonia Bruganelli; Antonio Calabrò; Carlo Calabrò; Gianluca Caporaso; Stefano Cappellini; Lucio Caracciolo; Gianrico Carofiglio; Erica Cassano; Javier Castillo; Tommaso Cerno; Salvatore Cernuzio; Gianmarco Chiocchi; Cinzia Cognetti; Vania Colasanti; Beppe Convertini; la Signora Coriandoli; Roberto Costantini; Carlo Cottarelli; Giuseppe Cruciani; Franco Currò; Virman Cusenza; Cosimo Damiano Damato; Giuseppe De Bellis; Ferruccio De Bortoli; Erri De Luca; Loris De Marco; Veronica De Romanis; Marina Di Guardo; Domenico Dodaro; Michele Emiliano; Fabrizio Fergola; Tiziana Ferrario; Maurizio Ferrini; Fabio Ferrucci; Francesca Fialdini; Luciano Floridi; Antonio Forcellino; Umberto Galimberti; Gabriella Genisi; Marco Ghiani; Massimo Giannini; Massimo Giletti; Giuseppe Giofrè; Giovanni Grasso; Pietro Grasso; Andrea Grieco; Ilaria Grillini; Paolo Kessisoglu; Maria Latella; Cathy La Torre; Daniele Manca; Stefano Mancuso; Domenico Matarrese; Alessandro Maurizi; Leonardo Mendolicchio; Stefano Moriggi; Pegah Moshir Pour; Fabrizio Nonis; Alessio Orsingher; Emiliano Pagani; Federico Palmaroli; Tiziana Panella; Vittorio Emanuele Parsi; Riccardo Pedicone; Alberto Pellai; Michele Pennetti; Giorgio Perinetti; Valerio Perrone; Andrea Pezzi; Agnese Pini; Mariangela Pira; Pluc; Arianna Porcelli Safonov; Alfio Quarteroni; Hazel Riley; Pino Rinaldi; Gianni Riotta; Nabil Salameh; Francesca Santolini; Monica Savaresi; Roberto Saviano; Vincenzo Schettini; Simonetta Sciandivasci; Pasquale Sgrò; Viola Silvi; Massimiliano Smeriglio; Luca Sommi; Salvo Sottile; Antonio Spadaro; Giuseppe Stigliano; Stanza Zen; Barbara Tamborini; Widad Tamimi; Emilio Targia; Paolo Taticchi; Dianora Tinti; Elisa Toffoli; Lorenzo Tondo; Pera Toons; Mario Tozzi; Marco Travaglio; Marco Tronchetti Provera; Francesco Vecchi; Dario Vergassola; Simone Vero; Stefano Vitelli; Federica Zacchia; Ivan Zazzaroni.

Il Libro Possibile

Nato nel 2002 da un progetto dell’Associazione Culturale Artes, Il Libro Possibile compie venticinque anni e continua a crescere, restando fedele alla sua identità: portare la cultura fuori dai luoghi convenzionali, renderla accessibile e farla vivere nelle piazze.

Dopo l’Opening Stage di Londra, l’edizione 2026 torna nelle sue sedi storiche pugliesi, Polignano a Mare e Vieste, con un’idea semplice e potentissima: i libri non sono soltanto da leggere, sono luoghi da abitare insieme.

Per informazioni sul programma, sui biglietti, sulle esperienze e sui pacchetti turistici: libropossibile.it

Informazioni

Il Libro Possibile 2026 – XXV edizione

Tema: “Discorso all’Umanità”

Polignano a Mare: 8, 9, 10 e 11 luglio 2026

Vieste: 21, 22, 23, 24 e 25 luglio 2026

Per tutte le informazioni e gli aggiornamenti, consultare il sito www.libropossibile.com o l’app del Libro Possibile, disponibile per iOS e Android, con notifiche e aggiornamenti in tempo reale sul programma.