Due interventi dei vigili del fuoco nella notte a Taranto. Incendi verosimilmente dolosi. In viale Magna Grecia a fuoco un motocarro di fruttivendolo ambulante, in piazza Sicilia alcuni banchi del mercato rionale della frutta.
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