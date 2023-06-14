rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

3 Maggio 2026
Manfredonia: all’assessora, “Ti auguro di essere violentata da uno straniero” La vergognosa affermazione denunciata da varie consigliere comunali

Taranto: due incendi nella notte Banchi di un mercato e motocarro di fruttivendolo

14 Giugno 2023
IMG 20200109 164416

Due interventi dei vigili del fuoco nella notte a Taranto. Incendi verosimilmente dolosi. In viale Magna Grecia a fuoco un motocarro di fruttivendolo ambulante, in piazza Sicilia alcuni banchi del mercato rionale della frutta.

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Playoff di serie C: resta solo il Casarano Calcio, Inter campione d'Italia

l100750213320 tml668590913281 237126309077 1750089592398511

Squinzano-Leverano, scontri tra tifosi: in due hanno perso dita Praticamente all'inizio della partita

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione