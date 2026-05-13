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Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026: siamo a meno di cento giorni Ieri presentato lo stato di avanzamento delle opere

14 Maggio 2026
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Il conto alla rovescia dei meno cento giorni è scattato ieri. In generale la consegna degli impianti è programmata proprio in prossimità dei Giochi, ad esempio lo stadio di Lecce riqualificato sarà consegnato, nei programmi, il 19 agosto. Due giorni prima dell’inaugurazione.

“L’ultimo miglio di un percorso che sta coinvolgendo territori e istituzioni” è stato descritto dal comitato organizzatore.
“Alla Camera di Commercio Brindisi-Taranto si è tenuta la conferenza stampa dedicata al countdown, alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, del Sindaco del Comune di Taranto Piero Bitetti e del Presidente del Comitato Organizzatore Massimo Ferrarese.
Nel corso dell’incontro sono stati presentati lo stato di avanzamento dei lavori negli impianti sportivi, le attività previste per l’accoglienza e il piano dedicato al ticketing.”

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