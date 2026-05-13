Il conto alla rovescia dei meno cento giorni è scattato ieri. In generale la consegna degli impianti è programmata proprio in prossimità dei Giochi, ad esempio lo stadio di Lecce riqualificato sarà consegnato, nei programmi, il 19 agosto. Due giorni prima dell’inaugurazione.
Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026: siamo a meno di cento giorni Ieri presentato lo stato di avanzamento delle opere
“L’ultimo miglio di un percorso che sta coinvolgendo territori e istituzioni” è stato descritto dal comitato organizzatore.
“Alla Camera di Commercio Brindisi-Taranto si è tenuta la conferenza stampa dedicata al countdown, alla presenza del Ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, del Presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, del Sindaco del Comune di Taranto Piero Bitetti e del Presidente del Comitato Organizzatore Massimo Ferrarese.
Nel corso dell’incontro sono stati presentati lo stato di avanzamento dei lavori negli impianti sportivi, le attività previste per l’accoglienza e il piano dedicato al ticketing.”