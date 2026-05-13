Il conto alla rovescia dei meno cento giorni è scattato ieri. In generale la consegna degli impianti è programmata proprio in prossimità dei Giochi, ad esempio lo stadio di Lecce riqualificato sarà consegnato, nei programmi, il 19 agosto. Due giorni prima dell’inaugurazione.

“L’ultimo miglio di un percorso che sta coinvolgendo territori e istituzioni” è stato descritto dal comitato organizzatore.