Di seguito il comunicato:
Opera Omnia, in collaborazione con Zerobarriere s.c.s., il 17 maggio alle ore 18:30, presso la sede di via Imbriani 27, Barletta, presenta:
“CONFINI” (Proiezioni e riflessioni su un mondo a Zero Barriere)
Proseguono gli incontri organizzati grazie ai fondi PO PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 e al progetto regionale “Radici e Ali”.
Durante la serata saranno proiettati i seguenti cortometraggi:
- “PENALTY” di Aldo Iuliano
- “LA GITA” di Salvatore Allocca
- “VISION WITH AMBITION” di Luciano Toriello
A seguire, si terrà un piacevole talk sul tema dell’inclusione sociale con la partecipazione di:
- Avv. Loredana Liso (Associazione HELP-AT)
- Dott. Ruggiero Mennea (Consigliere Delegato al Welfare – Regione Puglia)
- Badr Fakhouri (Associazione Home & Homme Onlus)
- Alessandro Antonacci (Zerobarriere s.c.s.)