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Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
È morto Alex Zanardi Aveva 60 anni. Cordoglio unanime

Barletta: “Confini” Sabato

14 Maggio 2025
LOCANDINA OPERA OMNIA

Di seguito il comunicato:

Opera Omnia, in collaborazione con Zerobarriere s.c.s., il 17 maggio alle ore 18:30, presso la sede di via Imbriani 27, Barletta, presenta:

“CONFINI” (Proiezioni e riflessioni su un mondo a Zero Barriere)

Proseguono gli incontri organizzati grazie ai fondi PO PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 e al progetto regionale “Radici e Ali”.

Durante la serata saranno proiettati i seguenti cortometraggi:

  • “PENALTY” di Aldo Iuliano
  • “LA GITA” di Salvatore Allocca
  • “VISION WITH AMBITION” di Luciano Toriello

A seguire, si terrà un piacevole talk sul tema dell’inclusione sociale con la partecipazione di:

  • Avv. Loredana Liso (Associazione HELP-AT)
  • Dott. Ruggiero Mennea (Consigliere Delegato al Welfare – Regione Puglia)
  • Badr Fakhouri (Associazione Home & Homme Onlus)
  • Alessandro Antonacci (Zerobarriere s.c.s.)

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