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Puglia, maltempo: allerta per temporali fino a domani sera Protezione civile, previsioni meteo

14 Maggio 2023
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 odierne per trenta ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli su tutto il territorio regionale, fino a localmente moderati sulla Puglia centrale; dalla tarda serata si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 

 

 

 

 


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