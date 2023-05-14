Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 odierne per trenta ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, con quantitativi cumulati deboli su tutto il territorio regionale, fino a localmente moderati sulla Puglia centrale; dalla tarda serata si prevedono precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.